Mihai Gâdea a dat lovitura cea mare la Antena 3. Se va umple de bani

Veste uriașă despre Mihai Gâdea, celebrul realizator și prezentator de la Antena 3. Vedeta a făcut un pas mare în cadrul postului de televiziune. Despre ce este vorba? Decizia îl va umple de bani. Este o surpriză majoră din partea trustului Intact la care lucrează de ani buni. Moderatorul de la „Sinteza zilei” nu mai poate de fericire.

Mihai Gândea este unul dintre cei mai cunoscuți moderatori TV din România. Publicul s-a obișnuit cu el pe micile ecrane, având o carieră îndelungată ca prezentator al unor talk-show-uri politice. În vârstă de 45 de ani, acesta trăiește acum un moment important. S-a aflat ce a făcut prezentatorul TV recent. Vestea uriașă nu a fost trecută cu vederea de presa din România, chiar dacă jurnalistul nu a făcut declarații în acest sens.

Mihai Gâdea a devenit acționar la televiziunea la care lucrează și unde a devenit cunoscut, după ce a preluat 10% din capitalul companiei Antena 3 SA, operatorul postului TV omonim. Realizatorul TV a dobândit această calitate în urma transferului dreptului de proprietate asupra unei cote de 10% din acțiunile firmei de la Corina Voiculescu, anterior cel mai mare acționar al postului din grupul Intact.

În urma transferului, structura acționariatului Antena 3 SA arată așa: Camelia Voiculescu – 40,622881%, Corina Voiculescu – 36,341102%, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României – 13,036017% și Mihai Gâdea, cu 10%, potrivit termene.ro.

Celebrul prezentator TV este administrator al companiei din 2010. Antena 3 SA a terminat anul 2021 cu un profit net de 8,1 milioane lei, în scădere cu circa 43% față de cel din 2020, la venituri totale de 74,7 milioane lei, cu 8,6% sub încasările din anul anterior. De asemenea, și numărul de angajați a scăzut, 172 de salariați, comparativ cu 225 câți erau în 2020.

Înainte să devină persoană publică, Mihai Gâdea a fost pastor. Aceasta a absolvit Facultatea de Teologie Adventistă şi are un doctorat în istorie, la Institutul de Studii Istorice Nicolae Iorga. Faimosul realizator TV a ținut o vreme predici în bisericile adventiste, apoi a intrat în televiziune, unde a început să modereze emisiuni de mare interes pentru români.

În afară de televiziune, Mihai Gâdea iubește sportul, pasiune pe care a reușit să o transmită mai departe fiicei lui. Cei doi obișnuiesc să meargă la Roland Garros și se bucură împreună de meciurile care au loc în cadrul celebrului concurs.

„Tenisul îmi place foarte mult. Am avut mulți ani, aproape a devenit o tradiție, să mă duc cu Karina, fetița mea, la final la Roland Garros, unde am avut ocazia, dar, în mod special, la finale sau meciuri foarte tari, unde jucau niște genii ale tenisului, cum s-a întâmplat să trăim în ultimii ani, am fost acolo. Și, și ea e fascinată! E o super-experiență!”, a povestit vedeta TV.