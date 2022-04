Hobby-ul neașteptat pe care îl are Mihai Gâdea. Este surprinzător, chiar și fata lui este implicată

Mihai Gândea este unul dintre cel mai cunoscuți prezentatori TV din România. Publicul s-a obișnuit cu el pe micile ecrane, având o carieră longevivă ca moderator al unor talk-show-uri politice, însă cei care îl urmăresc nu cunoscut anumite aspecte despre viața personală a acestuia.

Mihai Gâdea a fost invitat în cadrul podcast-ului care este difuzat pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”, acolo unde cei doi au abordat mai multe subiecte. Moderatorul de la Antena3 dezvăluie în premieră detalii despre viața sa personală și pasiuni pe care nu foarte multă lume le cunoaște.

În afară de televiziune, Mihai Gâdea a spus că iubește să facă sport, pasiune pe care a reușit să o transmită mai departe că fiica lui. Cei doi merg la finala Roland Garros și se bucură împreună de meciurile care au loc în cadrul celebrului concurs.

„Tenisul îmi place foarte mult. Am avut mulți ani, aproape a devenit o tradiție, să mă duc cu Karina, fetița mea, la final la Roland Garros, unde am avut ocazia, dar, în mod special, la finale sau meciuri foarte tari, unde jucau niște genii ale tenisului, cum s-a întâmplat să trăim în ultimii ani, am fost acolo. Și, și ea e fascinată! E o super-experiență!”, povestește Mihai Gâdea în cadrul podcastului.