Mihai de la 3 Sud Est, declarația despre Ivermectină care răstoarnă tot: „M-a salvat de la moarte. Mi s-au dat doar 5% şanse de supravieţuire”

Mihai Budeanu, membrul formației 3 Sud Est a trecut prin clipe după infecția cu Covid-19. Starea de sănătate a cântărețului s-a agravat extrem de tare, iar familia se pregătea pentru ce e mai rău. Din fericire, Ivermectina i-a salvat viața, iar pentru acest lucru, artistul își exprimă toată recunoștința față de medicul care i-a recomandat acest medicament.

Cântărețul i-a mulțumit public medicului Ion Alexie, care profesează în Las Vegas și care a susținut în tot acest timp că Ivermectina a fost salvarea multor pacienți ai săi. Mihai Budeanu a dezvăluit că, deși medicii din România au urmat tot protocolul pentru tratarea pacienților de Covid-19, starea sa nu se îmbunătățea.

Am ajuns la terapie intensivă, am urmat tot protocolul care se foloseşte în România, mai puţin Ivermectina, pe care mi-a recomandat-o doctorul Alexie şi a spus că trebuie folosită urgent”, a povestit Mihai Budeanu la „Sinteza Zilei” , în primul intrviu după ce starea de sănătate i-a permis.

Artistul a mai povestit că acest medicament i-a fost recomandat de medicul Alexie, dat fiind faptul că în România medicamentul se află în studii clinice, motiv pentru care niciun medic nu are voie să îl prescrie.

Din fericire, după administrarea tratamentului cu Ivermectină, Mihai de la 3SE povestește că starea s-a a început să se îmbunătățească, permițându-i să înceapă să respore normal.

„Ivermectina am luat-o la început, când eu mă simţeam foarte rău şi luând această Ivermectină, starea mea începea să se îmbunătăţească. Am stat tot timpul la pat. După 5-6 zile, am început să-mi revin, să pot să respir normal. Nu am avut efecte secundare, absolut niciunul. Pot să vă spun că sunt în viaţă. Dacă era să se întâmple ceva…

Consider că acest medicament Ivermectină, poate sună că eu îi fac reclamă, dar nu. Dacă acest lucru spus de specialişti că Ivermectina foloseşte foarte mult pentru a înlătura acest virus, luptă cu el, de ce să nu-l luăm?”, a declarat acesta, potrivit Antena3.ro.