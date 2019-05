Fosta soție, despre starea lui Mihai Constantinescu: „Doar un miracol îl mai poate salva!”

Mihai Constantinescu se află încă în stare gravă la Spitalul Floreasca, după ce a suferit două stopuri cardiace. Fosta lui soție, Mihaela, a fost din nou alături de el și a dezvăluit și câteva detalii despre starea de sănătate a artistului și despre cum s-a petrecut necazul.

Medicii n-au dat deocamdată nicio informație despre starea lui Mihai Constantinescu, dar știm că a fost intubat și se află la Terapie Intensivă. 13 a fost zi cu ghinion pentru cântăreț pentru că în dimineața zilei de luni, pe la ora 5:00 a.m., acestuia i s-a făcut rău. Norocul lui a fost că actuala soție, Simona Secrier, l-a văzut la timp inconștient în casă și a chemat imediat ambulanța.

Medicii au încercat timp de zece minute să-l resusciteze. Pe parcursul internării, artistul a făcut cel de-al doilea infarct, în urma căruia a acuzat o hemoragie craniană.

Starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu s-a agravat în ultimii ani. Până acum, i s-au făcut deja două intervenții chirurgicale complicate la inimă. Ultima operație a avut-o în 2017. Din fericire, în aceste momente grele, cântărețul le are alături pe cele două femei care încă-l iubesc și la vârsta lui de 73 de ani – Simona Secrier, cu care e împreună de mai bine de 18 ani, și Mihaela, fosta nevastă, care încă îi mai păstrează numele de familie.

Aceasta din urmă a oferit un scurt interviu pentru cei de la Click! și a dezvăluit câteva detalii despre starea actuală a artistului.

În momentul în care a fost contactată, ea se afla în biserică, unde se ruga pentru sănătatea cântărețului pentru că „doar un miracol îl mai poate salva”.

Am fost ieri, de dimineață, la el la spital. După ce l-au dus la Terapie Intensivă nu am mai putut să îl mai vedem nici eu, nici Simona (n.r. Simona Secrier, actuala soţie). Este foarte greu, și doar un miracol îl mai poate salva. Mihai era foarte bine, ne-am văzut de mai multe ori toți trei, am fost la masă împreună dar, în ultimele trei zile a făcut temperatură. Necazul s-a întamplat ieri dimineață, pe la ora 5 (luni, 13 mai). Nu era singur, ci cu Simona. Acesta a fost norocul, pentru că ea a avut mereu grijă de el, a sunat imediat la Salvare. Fosta soție a lui Constantinescu