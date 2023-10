Mihai Bobonete l-a luat la mișto, iar Leo de la Roșiori a dat răspunsul. Ce i-a spus lui Cătălin Măruță

Mihai Bobonete l-a luat la mișto pe Leo de la Roșiori, iar acesta i-a dat răspunsul. Ce i-a spus lui Cătălin Măruță în emisiunea lui după ce Bobiță din Las Fierbinți trecuse pe acolo săptămâna trecută, alături de Mihai Rait, alias Dorel.

Bobiță din Las Fierbinți a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță împreună cu Dorel, alias Mihai Rait, săptămâna trecută. Acolo, gazda emisiunii i-a tot prezentat ultimul trend de pe Youtube în materie de manele, acesat fiind Leo de la Roșiori și al său cântec-”Am tras draperiile”.

Astfel, la insistențele lui Cătălin Măruță, care i-l tot prezenta pe Leo de la Roșiori și a sa melodie, Mihai Bobonete l-a luat la mișto pe manelist în stilu-i caracteristic.

Astfel, fiind în trend, Leo de la Roșiori a ajuns și el în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde Mihai Bobonete a spus ce a spus despre el și maneaua sa.

De asemenea, Cătălin Măruță a deschis discuția cu numele lui Leo de la Roșiori, întrebându-l de unde îi vine numele. În plus, i-a spus cântărețului și ce a spus Mihai Bobonete.

”Așa, nu am văzut emisiunea. Nu sunt de la Roșiori, sunt de lângă, nu am avut ce nume să pun, a fost cea mai simplă variantă. Nu aveam ce altceva. Eu cânt de la 7 ani la evenimente”, a spus Leo de la Roșiori.

Apoi, Leo de la Roșiori a vorbit despre piesa care a înnebunit România, cine a făcut-o și cum a ajuns în trend.

”Piesa am făcut-o cu prietenul meu Ionuț Cercel. Am cântat piesa la Baia Mare live și de acolo a început nebunia, a devenit virală. Piesa am scos-o acum 10 luni. A fost de succes și când a ieșit, dar acum s-a viralizat, când am cântat-o live. Cred că am cântat melodia asta o oră întreagă la Baia Mare”, a mai spus Leo de la Roșiori.