Mihai Bendeac le-a spus faanilor că de mai mulți ani se luptă cu o boală care afectează tot mai mulți de oameni pe întreaga planetă, în plină pandemie de coronavirus.

Mihai Bendeac, în pericol din cauza autoizolării? De ce boală suferă juratul iUmor

Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, ori de câte ori își face apariția în public, Mihai Bendeac le-a povestit celor care îl urmăresc faptul că este suferind de depresie.

„Acum, am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boală asta sinistră numită depresie: să aduc bucurie. Prin profesia mea. Visez artă de când mă știu. Și mi-am sacrificat totul pentru ea: viață, familie, sănătate. Fă ce iubești până te omoară. Altminteri, mori acum”, a povestit Mihai Bendeac.

A luat o decizie drastică

La cei 37 de ani, Mihai Bendeac a specificat și faptul că a luat o decizie drastică, cu mai bine de două decenii în urmă, și anume, aceea de a renunța la religia sa ortodoxă, în care a fost botezat.

”Nu sunt ateu! Din contră… Am studiat cât am putut fizică cuantică. Depresia cu care trăiesc de o viață m-a împins la întrebări și căutări. Aceste căutări m-au dus, repet, la fizică, istorie, chimie, filosofie, religie. Concluzia mea? Divinitatea există. Punctul incipient. Generatorul infinitului (consider infinitul ca unică și incontestabilă constantă). Dar consider, totodată, orice formă de religie ca fiind o manipulare jegoasă”, a mai precizat Mihai Bendeac, pe rețelele sociale.

Mihai Valentin Octavian Bendeac s-a născut la data de 16 februarie 1983, București. Acesta este un actor de teatru și film, dar și scriitor, scenarist, cântăreț, regizor, jurat, poet și compozitor român. A jucat rolul principal în filmele Milionari de Weekend (2004) și Supraviețuitorul (2006). De asemenea, a scris și toate cele șase sezoane ale emisiunii „În Puii Mei” pe care le-a și interpretat, „Românii au Artiști”, „Teatru Tv”, „Băieți de Oraș”, „Comedy”, „Mondenii”, „Jurnalul unui burlac”. Mihai Bendeac a mai fost jurat în emisiunea „România dansează”. În prezent, face parte din juriul emisiunii iUmor. Mihai Bendeac este și autorul poeziei „Nu mai aștept”.