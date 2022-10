Mihai Albu, primele declaraţii despre noua iubită. Designerul, îndrăgostit nebuneşte: „Avem planuri împreună”

După zece ani de la divorțul de mama fiicei sale, celebrul designer este din nou îndrăgostit. Într-un interviu oferit în exclusivitate jurnaliștilor redacției Ego – Playtech.ro, Mihai Albu a făcut primele declarații despre noua sa iubită. Ce spune despre femeia care i-a cucerit inima.

Celebrul designer simte din nou fiorii unei relații la început de drum. După aproape un deceniu de la divorțul de Iulia, mama fiicei sale, Mihai Albu radiază de fericire alături de o altă femeie.

Cu doar două fotografii postate pe o platformă de social media în care apare și femeia care i-a cucerit inima, designerul a strâns câteva mii de like-uri.

Internauții s-au și grăbit să îl felicite, întrebându-se în același timp și cine este femeia care îl face atât de fericit. „Viața merge înainte și trebuie să ne bucurăm”, „Să fiți fericiți!” și „Cine e frumoasa doamnă?” sunt doar câteva din mesajele lăsate de prieteni și de fani.

Jurnaliștii redacției Ego – Playtech.ro au aflat că partenera lui Mihai Albu este medic chirurg. Designerul ne-a mărturisit, în exclusivitate, că are planuri mari de viitor alături de noua sa iubită.

Nu este prima relație pe care Mihai Albu o are de la divorțul de Iulia Albu, însă multe dintre acestea nu au funcționat, mai ales în condițiile în care designerul are grijă și de mama sa, în vârstă de 94 de ani, imobilizată la pat, alături de care locuiește.

„Am avut câteva relații, după divorț, unele nu au mers, eu am și obligații, am o fiică, o mamă bolnavă, de care trebuie să am grijă, sunt ocupat cu atelierul de încălțăminte, nu este ușor pentru femeia care stă lângă mine”.