Mihai Albu o contrazice pe Iulia Albu. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt: i-a spus tot lui Cătălin Măruță

Mihai Albu a ținut să contrazică azi spusele fostei sale soții, Iulia Albu, care a spus că fiica sa, Mikaela, ar fi fost expusă la covid, la petrecerea pe care tatăl ei a organizat-o de ziua ei.

Mihai Albu a fost prezent azi în emisiunea lui Cătălin Măruță și a vorbit despre starea de sănătate a mamei sale, diagnosticată cu coronavirus, dar și despre petrecere pe care el a organizat-o pentru fiica sa, însă spune că, de fapt, Iulia ar fi fost cea care i-ar fi invitat pe colegii fiicei ei la petrecerea dată de Mihai Albu.

”Mama este OK, a făcut o formă foarte ușoară de covid, este și vaccinată, are 93 de ani, m-am vaccinat și eu. Nu are nicio legatură boala mamei cu petrecerea fiicei. Au fost invitati 14 copii, invitati de fosta sotie, nu de mine, eu doar am organizat. Doar doi copii au fost invitati de mine, niște foști colegi de la școala de dinainte.

Nu știu ce se vrea a se demonstra, eu am organizat petrecerea, doar m-am asigurat și chiar a fost o condiție, prezentarea unui test covid al părinților care au adus copiii. A fost o petrecere în aer liber, nu de acolo s-a îmbolnăvit mama mea. A fost o fetiță invitată de Iulia, părinții ei se cunosc cu Iulia. După 5-6 zile, părinții au spus că fetita este bolnavă de covid, dar la petrecere era ok, cu test negativ. Petrecerea am organizat -o eu cu fonduri. La petrecere, am văzut că fetita nu are niciun simptom”, a spus Mihai Albu.