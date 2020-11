Mihaela Rădulescu s-a scăpat. Ce problemă enervantă are cu fiul ei, Ayan

Mihaela Rădulescu a scăpat porumbelul! Prezentatoare show-ului „Ferma” a recunoscut ce problemă enervantă are cu fiul său. Ce detalii a scos la iveală celebra vedetă? Nimeni nu a știut.

Mihaela Rădulescu, interviu neașteptat despre fiul ei

Fiul Mihaelei Rădulescu nu și-a dorit notorietatea mamei și nici să aleagă calea acesteia. Deși prezentatoarea de la emisiunea „Ferma” vorbește extrem de rar de viața personală, i-au scăpat câteva detalii despre o mică problemă pe care o are cu fiul ei. Singurul copil al vedetei are deja 16 ani și are un plan bine pus la punct în ceea ce privește viitorul. Cei doi se înțeleg de minune și au o relație de prietenie pe care mulți și-ar dori-o. Moderatoarea a vorbit în cadrul unui interviu pentru viva.ro despre băiatul ei și despre viața pe care a ales-o pentru el – cât mai departe de gurile rele, susține aceasta. În urmă cu câteva luni, Ayan a reprezentat Republica Franceză în cadrul unui program al Universității Yale, acolo unde a susținut o dezbatere despre droguri și urmările pe care le implică.

“Și pe băiatul meu încerc să-l țin cât mai departe de gurile rele, de viața publică, mai ales la vârsta asta. E tot ce am visat despre el, e bucuria mea supremă, e cea mai intensă și definitivă iubire pe care am simțit-o vreodată. Da, e adolescent, da, descoperă iubirea, da, îmi povestește tot și mă topesc de drag. Atât despre băiatul meu. Este o fericire pentru mine, am un copil bun. Ştiu, când mamele îşi laudă propriii copii sună ciudat, dar chiar am un copil bun.

Un copil foarte pasionat de şcoală, care ştie foarte bine ce vrea, iar chestia asta mă bucură foarte tare. Nu aş fi avut vreo problemă dacă ar fi fost nehotărât, fiindcă e firesc la vârsta asta, dar deocamdată pare hotărât să meargă pe cibernetică”

Mihaela Rădulescu (Sursa: viva.ro)

Ce probleme are prezentatoarea cu Ayan?

Dincolo de calitățile pe care le-a expus despre adolescent, vedeta a adăugat și o bilă neagră la toate acestea. Problema brunetei vine în dreptul limbii pe care dorește să o vorbească. Tânărul dorește să se exprime doar în franceză și engleză, cu toate că mama și familia îi vorbesc doar în română.

„Am această problemă cu el, eu vorbesc românește cu el, ca și toată familia mea. Dar, pentru că trăiește de opt ani în altă țară, unde se vorbește franceză și engleză, omul nu mai vrea să vorbească decât franceză și engleză”, a recunoscut prezentatoarea.