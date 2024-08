Mihaela Cambei, așteptată ca o regină în orașul natal. Cum a fost primită de fani, a avut parte de o mare surpriză

După ce s-a întors de la Jocurile Olimpice și a fost premiată de către Ion Țiriac, Mihaela Cambei a revenit în orașul ei. Familia, prietenii, dar și fanii au așteptat-o ca pe o vedetă internațională la Onești, iar sportiva a făcut un tur de onoare al orașului.

La 21 de ani, Mihaela Cambei a câștigat argintul olimpic la Paris, iar acum a revenit în orașul natal. Halterofila legitimată la CSM Onești a avut parte de o primire demnă de un star internațional, fiind așteptată cu o mașină de epocă și cu un șofer îmbrăcat la costum.

Sportiva, împreună cu antrenorii săi, au făcut un tur de onoare al orașului, iar sute de persoane s-au strâns pentru a o aplauda și pentru a o saluta pe sportivă, după performanța de la Olimpiadă. Cu medalia de argint în jurul gâtului, sportiva le-a mulțumit oamenilor pentru primire.

”Vă mulțumesc că m-ați așteptat, am avut o mică întârziere, dar nu ați plecat, iar pentru asta vă sunt recunoscătoare. Aici am crescut, am înflorit de-a lungul anilor”, a spus Mihaela Cambei, potrivit presei locale.

Vicecampioana olimpică de la Paris a povestit, în cadrul unui podcast, cât de dure erau antrenamentele și cantonamentele, în perioada în care era adolescentă. Mihaela Cambei a spus că avea voie să iasă o singură oră, iar dacă nu se întorcea la timp, primea pedepse din partea antrenorilor.

”Da, am unele momente în care simt și eu nevoia de a face lucruri de oameni normali. Adică de a avea permisiunea… Și nu că nu aș avea-o, că dacă aș vrea tot m-aș duce. Dar nu e nevoie în sport de alte lucruri… Pe mine ce m-a ajutat, pe generația mea, este că am avut doar antrenori severi. Severi în ce sens. Nu agresivi, să mă bată, nu! Erau foarte stricți! Eu, la Botoșani, cât am stat acolo, 4 ani am fost la lotul de juniori înainte să ajung la lotul ăsta.

Și, la fel, telefoanele se predau la 21:00 seara. Noi de luni până vineri stăteam doar să ne antrenăm și mergeam la școală și înapoi. Iar ca să ieșim în oraș aveam doar o oră pe săptămână. Oriunde… Mergeam la Carrefour sau la parc… Și te întorceai înapoi. Și dacă întârziai acea oră, al doilea weekend nu mai ieșeai! Adică stăteai închisă! Era și ceva psihic, pe atunci, ca și copil, era un pic nașpa”, a declarat Mihaela Cambei, la ”Un Podcast”.