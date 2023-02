Mihaela Bilic, despre motivul despărţirii de Constantin Stan. Ce a făcut-o să renunţe la relaţia cu actualul soţ al Andreei Berecleanu

Unul din cei mai apreciați nutrționiști, este fără îndoială Mihale Bilic, dar se pare că, deși pe plan profesional lucrurile merg bine, pe planul personal lucrurile nu au stat chiar foarte bine. Recent s-a aflat și motivul despărțirii de Constantin Stan, și ce a făcut-o să renunțe la relația sa cu cel care astăzi îi este soț vedetei de televiziune Andreea Berecleanu.

Mihaela Bilic și Constantin Stan, s-au despărțit după 13 ani de relație

Dacă astăzi majoritatea românilor o cunosc din aparițiile sale TV și din mediul online, puțini sunt cei care, probabil, știu că nutriționistul Mihaela Bilic a fost partenera de viață a actualului soț al Andreei Bercleanu, vedeta știrilor de la Prima TV.

În urmă cu aproape 10, din motive necunoscute atunci, după 13 ani de relație, Mihaela Bilic, azi în vârstă de 53 de ani, punea punct relației de cuplu cu Constantin Stan, un medic chirurg plastician de renume international, proprietarul actual al unui lanț de clinici de profil din România.

Deși nu a explicat în urmă cu 10 ani care a fost motivul despărţirii de Constantin Stan, recent vedeta de 53 de ani a decis să vorbească, spunând că decizia de a se despărți de medicul chirurg a venit după, culmea, un test drive cu un superb Audi A8:

“Eram un șofer extraordinar, aveam un Audi A6 Quattro și, fiindcă îl tot schimbam la fiecare doi ani, deci eram un client VIP, dealerul Audi m-a invitat într-o zi în Germania, la un drive test, ca să încerc noul Audi A8. Îmi amintesc și acum, am plecat, moartă de oboseală, dar cu părul perfect coafat. Pe aeroportul din Berlin ne așteptau 25 de Audi-uri superbe. A fost dragoste la prima vedere, nu mai văzusem atâta perfecțiune și eleganță. M-am așezat în mașină și, în timp ce mă minunam de cum arată, șoferul mi-a zis: Ați văzut unde au pus pielea întoarsă la mașina asta? La cotieră, pentru că pe braț e cea mai fină parte a mâinii și trebuie să te mângâie. Abia atunci mi-am dat seama că așa e. Parcă era primul moment din viața mea când simțeam ceva. Și m-am întrebat: Dar eu ce am făcut până acum? Până acum de ce nu am simțit? Și m-am întors la București, am pus mâna pe telefon, am sunat la Bacău și am zis: Dragă Constantin, eu nu pot să mă mai întorc, eu nu mai pot să trăiesc nicio secundă așa cum am trăit. Nu știu exact ce vreau, dar încerc să aflu. Te rog doar să nu mă urăști pentru asta”, povestește Mihaela Bilic.

Vezi și: Andreea Berecleanu, prima declarație despre o posibilă căsătorie a fiicei sale. Eva abia are 21 de ani EXCLUSIV

„Am făcut o criză la 40 de ani”

Vedeta a mai povestit că totul a venit ca urmare a unei crize existențiale, la momentul în care făcea 40 de ani, sau cel puțin așa dădea de înțeles în interviul acordat celor de la „Formula AS”. Situația creată, și ulterior conștientizată de Mihaela Bilic, avea să determine această decizie care ar putea părea surprinzătoare în contextul în care avea tot ceea ce-și dorise, o carieră bună, o relație constantă și un viitor strălucit, dar iată ce declara Mihaela Bilic:

„Am făcut o criză la 40 de ani și am simțit, brusc, că nu mai pot continua nicio secundă să trăiesc așa cum trăisem până atunci. Totul părea perfect în viața mea. Munceam, aveam notorietate, aveam o relație pentru care mă invidiau mulți, cu doctorul Constantin Stan, alături de care făceam și o echipă imbatabilă, eram doi perfecționiști amândoi, ne-am potențat diabolic pe profesie. Eram de neoprit. Știam să fac în timp record bagaje pentru o zi, pentru trei zile sau pentru o săptămână. Puteam să conduc 2000 de km fără să beau apă. Odată, când am mers împreună la o conferință, am făcut București-Veneția fără oprire. Iar București-Bacău, unde se afla clinica de operații estetice, eram în stare să fac dus-întors, de două ori în aceeași zi, deci patru drumuri”, a dezvăluit Mihaela Bilic, într-un interviu pentru Formula AS.

Ulterior acestor conștientizări au urmat zile, luni, conform celor povestite de vedetă, în care avea să regrete decizia, dar, în cele din urmă, a fost nevoită să o ia de la capăt, recunoscând că drumul nu a fost unul ușor și recunoscând că „am descoperit cine sunt, am avut și certitudini, și îndoieli, am făcut curățenie generală în interior și am învățat să mă ascult, fiindcă nu știam mai nimic despre mine”.