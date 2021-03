Mihaela Bilic, avertisment pentru români. Ce și cum să mâncăm în Postul Paștelui: greșelile pe care le facem

Mihaela Bilic a venit azi in platou la SuperNeatza unde a vorbit despre ceea ce ar trebui să mâncăm în Postul Paștelui, dar și ce greșeli trebuie să evităm în Postul Paștelui.

Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă și spune că cei care se așteaptă să slăbească în timpul Postului s-ar putea să aibă o surpriză și să se întâmple total invers, din cauza cantităților mari de fainoase și de zahăr consumate.

”Din pacate cand nu mai mancam proteine, o sa ne fie foarte foame. Vom face exces de fainoase, de zahar, ceea ce ne ingrasa. Postul nu e o cura de slabire, dar trebuie sa lasi deoparte placerea de mancare, sa ne gandim la spiritualitate. Despre detox, eu cred ca in momentul in care s-au facut regulile pentru post nu exista zaharul.

Din pacate, zaharul nu este supus reglementarii in post si nu avem restrictii, si s-ar putea sa consumam zahar in plus. Zaharul se metablizeaza in ficat si il oboseste, vom avea probleme de digestie, de la el. Puneti stop la zahar ca postul sa fie un beneficiu penru organism.