„Miami Bici”, comedia care a cucerit box office-ul românesc, pentru al treilea weekend consecutiv!

Succes uriaș pentru comedia românească „Miami Bici”, regizată de Jesús del Cerro, cu Matei Dima şi Codin Maticiuc în distribuţie, care a ocupat pentru al treilea weekend consecutiv, loc fruntaș în box office-ul românesc. Numărul spectatorilor prezenți în cel de-al treilea weekend a atins cifra de 93.391 și a generat încasări de 2.065.019 lei.

Mesajul transmis de comedia „Miami Bici”

„Miami Bici” este genul de comedie care îți oferă o doză bună de râs și totodată, acea energie bună care te va însoți pe tot parcursul săptămânii. O comedie savuroasă care îți prezintă pe scurt, povestea a doi români care vor să-și trăiască un vis american în Miami. Astfel, că cei doi ajung, în naivitatea lor, să facă diverse servicii pentru interlopi și traficanți de droguri. Filmul a debutat pe 21 februarie și-a depășit, în primă fază, filmul 5Gang, un alt succes post-comunist.

Datorită succesului pe care l-a avut încă de la debut, Codin Maticiuc, actor, producător și coscenarist pentru film, a anunțat pe Instagram că, o dată cu trecerea de jumătatea milionului, urmează Miami Bici 2. Astfel, cei care nu ați apucat încă să savurați spumoasa comedie „Miami Bici”, sunteți așteptați cu mic, cu mare să intrați în pielea personajelor și să vă bucurați împreună cu aceștia de toate peripețiile pe care le trăiesc odată cu visul american.

Top 5 filme preferate de români

Locul doi, cu încasări de 594.842 de lei, este ocupat de animația „Tot înainte/ Onward”, care prezintă aventura fantastică a doi fraţi adolescenţi, ale căror voci sunt chiar cele ale lui Tom Holland şi Chris Pratt.

Locul trei îl ocupă „Chemarea străbunilor/ The Call of the Wild”, filmul de aventuri care îl are pe Harrison Ford în rol principal, coborând cu un loc în clasament, după ce a fost vizionat de 16.676 de spectatori şi a generat încasări de 359.919 lei, după al doilea weekend de la debut.

Thrillerul „Omul invizibil/ The Invisible Man”, cu Elizabeth Moss, ocupa locul patru în clasamentul românesc, în ciuda faptului că în cel de-al doilea weekend de la premieră, el a fost vizionat de 13.116 spectatori, generând încasări de 281.138 de lei, fiind un real succes.

Pe locul cinci s-a clasat „Sonic the Hedgehog”, în regia lui Jeff Fowler, avându-i în distribuție pe James Marsden, Jim Carrey şi Ben Schwartz, în coborâre un loc, după al treilea weekend de la debut, când a fost vizionat de 10.606 spectatori, generând încasări de 207.818 lei, potrivit News.ro.