‘Mi-a fost frică să nu îmi iau bătaie’. Gabriela Cristea a dezvăluit culisele unui moment dificil din viața ei

Gabriela Cristea a fost invitată la podcast-ul lui Cătălin Măruță, unde a făcut dezvăluiri dureroase. Vedeta a povestit despre șocul prin care a trecut în viața ei, dar și despre ruptura cu familia acesteia.

Gabriela Cristea, amintiri dureroase

Gabriela Cristea a mărturisit nenumărate lucruri din viața sa, mai ales că oamenii nu cunosc în întregime parcursul vieții prezentatoarei de televiziune.

Vedeta a povestit și despre șocul pe care l-a avut atunci când încerca să aibă copii, însă nu putea.

În anul 2013, Gabriela L-a cunoscut pe Tavi Clonda, cel care avea să îi fie partener de viață și tată copiilor săi.

„Am făcut într-un an cate se pot face fiziologic adică 6 parca. N-am avut succes cu niciuna. Am avut o discuție cu Tavi și i-am zis, ”Dacă vrei sa ne despărțim, daca poți face un copil cu o altă femeie nu o să am nimic împotriva”, a spus vedeta.

După multă agonie, Gabriela Cristea a rămas însărcinată pe cale naturală, iar acum are 2 fetițe alături de Tavi Clonda, de care sunt amândoi îndrăgostiți.

Gabriela Cristea: ”Am fost oaia neagră a familiei”

Cu toate acestea, momentele grele nu au fost doar cele prezentate mai sus.

Când mama Gabrielei a murit, prezentatoarea de televiziune nu a participat, motiv pentru care a fost criticată aspru, atât de apropiați, cât și de fanii acesteia.

„Am fost o oaie neagră a familiei, doar pentru faptul că m-am născut fată, și nu băiat. Nu am fost la înmormântarea mamei pentru că situația atunci a fost foarte tensionată și, sincer, mi-a fost frică să nu-mi iau bătaie. Sunt sigură că aici s-ar fi ajuns. Hai să nu intrăm în amănunte de la cine…Am întâlnirile mele cu ea și vorbesc foarte des cu ea”, a spus Gabriela Cristea, în cadrul podcast-ului ”La Măruță”.

Totodată, vedeta a precizat și faptul că de la vârsta de 18 ani, aceasta a preferat să rupă orice legătură cu familia sa deoarece nu exista înțelegere, indiferent de alegerile pe care le făcea atunci Gabriela.

