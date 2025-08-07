Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină

Ultima oră
Horoscopul sufletului pereche. Ce zodie îți e sortită, potrivit astrelor
07 aug. 2025 | 15:58
de Daoud Andra

Sfaturi pentru grădinari
Roșii afectate de putregaiul apical

Grădinăritul poate fi extrem de satisfăcător, mai ales atunci când îți cultivi propriile roșii. Însă, într-o clipă, toată munca poate fi ruinată de apariția putregaiului apical, o problemă comună care afectează partea inferioară a tomatei. Cunoscut și sub denumirea de „blossom end rot”, acest fenomen se manifestă prin pete întunecate care apar în partea de jos a roșiilor și, dacă este ignorat, poate compromite complet calitatea lor.

Udare constantă și profundă – soluția de bază

Potrivit specialistei în grădinărit ecologic Deanna Talerico, fondatoarea blogului „Homestead and Chill”, cheia pentru a preveni această problemă nu este doar în compoziția solului, ci mai ales în modul în care plantele sunt udate. Deși mulți grădinari presupun că putregaiul apical apare din cauza lipsei de calciu din sol, realitatea este puțin diferită.

„De cele mai multe ori, cauza reală nu este lipsa de calciu, ci incapacitatea plantei de a absorbi calciul existent, din cauza unei udări neregulate, a unui sistem de irigație defectuos sau a stresului suferit de plantă”, explică Talerico. Roșiile au nevoie de un aport constant de apă pentru a putea transporta calciul prin vasele xilematice. Dacă solul trece frecvent de la foarte ud la complet uscat, acest dezechilibru afectează absorbția nutrienților.

Cea mai eficientă metodă de prevenire a putregaiului apical este menținerea unei rutine constante de udare. Roșiile trebuie udate profund și regulat, astfel încât solul să rămână umed în mod uniform, fără fluctuații extreme. Un sistem de irigare automat poate fi de mare ajutor pentru a asigura această constanță, mai ales în perioadele caniculare.

Calciul – cu măsură și din surse eficiente

Dacă vrei să suplimentezi calciul din sol, evită metodele populare precum coji de ouă pisate sau sare amară (sare Epsom). Talerico avertizează că aceste soluții sunt ineficiente. Cojile de ouă se descompun prea lent pentru a elibera calciu în sezonul curent, iar sarea amară conține magneziu, nu calciu. În schimb, se recomandă adaosuri precum gipsul sau făina de crab, care conțin calciu solubil, disponibil rapid pentru plante. Atenție însă: pH-ul solului nu trebuie să scadă sub 5,5, deoarece aciditatea ridicată poate bloca absorbția calciului.

Unele soiuri de roșii sunt mai predispuse la putregai apical decât altele. De exemplu, Roma, Beefsteak, Big Boy sau Whopper au o rată mai mare de afectare. În schimb, soiurile precum Celebrity, Mountain Pride și diferitele varietăți de roșii cherry sunt mult mai rezistente și mai ușor de crescut, mai ales pentru începători.

Ce faci dacă roșia este deja afectată

Odată apărut, putregaiul apical nu mai poate fi eliminat din fruct. Roșia respectivă este compromisă. Totuși, planta poate fi salvată. Talerico recomandă utilizarea unui spray foliar cu calciu, care poate corecta rapid problema și preveni afectarea altor legume.

Prin urmare, secretul roșiilor sănătoase nu stă doar în sol fertil, ci mai ales în grijă constantă, udare echilibrată și un pic de strategie.

