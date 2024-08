Metoda drastică prin care Pescobar a topit kilogramele nedorite. A slăbit enorm în 5 zile, așa nu l-ai mai văzut pe patronul Tavernei Racilor

Pescobar, pe numele lui Paul Nicolau, a declarat război kilogramelor, dar și agitației care era în viața lui în ultimul timp. Patronul de la Taverna Racilor a plecat departe de București, într-un loc unde să se relaxeze, dar întreaga experiență l-a ajutat și să slăbească considerabil.

Paul Nicolau a luat o decizie radicală atât în ceea ce privește kilogramele, cât și stilul de viață. Dacă până acum era obișnuit cu petrecerile opulente, Pescobar a plecat câteva zile într-un retreat care l-a ajutat nu doar să se regăsescă, ci și să scape de câteva kilograme bune. Omul de afaceri s-a retras, pentru o scurtă perioadă, la Mănăstirea Neamț, unde a avut parte de liniște și reculegere, dar și de un regim drastic.

Pescobar a ținut post negru și, timp de câteva zile, a băut doar apă. A pierdut 6 kilograme în 5 zile, ajungând la o greutate pe care nu a mai avut-o de mult timp. Patronul Tavernei Racilor a împărtășit, pe rețelele de socializare, primele impresii cu privire la regimul drastic pe care îl urmează.

”E de vis! Doar în liniștea asta poți trece ‘examenul’ acestui post. Abia este începutul postului, dar deja simt în ce atmosferă minunată am ajuns. Mă simt norocos că am prilejul ăsta. Am înțeles ce înseamnă și care sunt beneficiile unui post cu apă. Atât pentru organism, cât și pentru suflet. Din clasa a 3-a nu am mai avut 76 de kilograme”, spunea Pescobar, într-un filmuleț postat pe internet.