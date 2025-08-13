Ultima oră
Binecuvântările pe care Venus în Rac le aduce fiecărei zodii, de acum și până pe 25 august, Horoscopul norocului până la final de lună
13 aug. 2025 | 16:29
de Ioana Bucur

Metoda de spălat rufe care a devenit virală. Mulți au ajuns la concluzia că fac o greșeală când folosesc detergentul

Utile
Metoda de spălat rufe care a devenit virală. Mulți au ajuns la concluzia că fac o greșeală când folosesc detergentul
foto: Pixabay

Deși spălatul hainelor pare o rutină pe care o stăpânim cu toții, un clip viral de pe TikTok a reușit să pună sub semnul întrebării metodele folosite de milioane de oameni.

Utilizatoarea Iluka a publicat un video cu iubitul ei în timpul unei sesiuni de spălat rufe. În imagini, se sugerează că acesta a aruncat în mașină, alături de haine, și capacul recipientului de detergent. „L-am întrebat unde e capacul detergentului și mi-a spus: «Ah, îl umplu și îl arunc înăuntru». Comportament nebunesc!”, a scris ea în descriere.

Surprinzător, secțiunea de comentarii s-a umplut cu mesaje în apărarea bărbatului. Mulți au explicat că astfel capacul rămâne curat și nu se lipește de reziduurile de detergent. „Fac și eu asta. Toți cred că sunt nebună, dar capacele lor sunt dezgustătoare, iar al meu e mereu curat”, a scris utilizatoarea @wendyflucas.

Ce spun experții despre metoda de spălat rufe virală

Experții în curățenie confirmă că metoda nu este neobișnuită. „Este o practică destul de comună”, a declarat Becky Rapinchuk pentru HuffPost. „Eficientă pentru a păstra sticla și raftul curate.” Patric Richardson, cunoscut drept The Laundry Evangelist, spune că preferă și el această metodă: „Îmi place pentru că menține recipientul curat și simplifică procesul.”

Totuși, nu toți sunt convinși de siguranța trucului. Richardson avertizează că folosește doar capace mici, nu de la recipiente mari. Capacele voluminoase sau cu margini aspre ar putea deteriora hainele sau chiar mașina.

James Joun, cofondatorul serviciului de curățătorie Rinse, atrage atenția că majoritatea capacelor nu sunt proiectate să reziste la mișcarea intensă din cuvă.

„Se pot crăpa, rupe sau bloca în tambur ori filtru, provocând daune hainelor și mașinii”, spune el. În plus, detergentul ar putea să nu se dizolve complet, lăsând pete sau reziduuri, iar spălarea ar putea fi inegală.

Un alt aspect este riscul lăsării sticlei de detergent fără capac. „Recipientul deschis poate provoca scurgeri sau contaminare”, avertizează Kim Romine, expert în îngrijirea țesăturilor pentru brandul Dreft. În casele cu copii sau animale, pericolul crește.

Ca alternativă, Richardson recomandă utilizarea unor linguri de măsurare din silicon, cu care să dozezi detergentul, lăsând capacul pe sticlă. Astfel, eviți atât murdărirea, cât și riscurile pentru haine sau mașină.

Fenomenul a stârnit o adevărată dezbatere online: pentru unii, este un hack genial; pentru alții, o rețetă pentru dezastru. Cert este că, înainte de a încerca, ar fi bine să verifici tipul de capac și să cântărești riscurile.

Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Horoscop joi, 14 august 2025. Dragostea plutește în aer pentru trei zodii, relațiile se înfiripă rapid
Horoscop joi, 14 august 2025. Dragostea plutește în aer pentru trei zodii, relațiile se înfiripă rapid
Horoscop
acum 27 de minute
O mai ţii minte pe Adriela Morar de la „Dansez pentru tine”? În urmă cu 18 ani, era partenera lui Smiley la emisiune. Cum arată acum
O mai ţii minte pe Adriela Morar de la „Dansez pentru tine”? În urmă cu 18 ani, era partenera lui Smiley la emisiune. Cum arată acum
Monden
acum 4 ore
De la cea mai mare pierdere, la Insula iubirii. Povestea impresionantă a Cristinei Scarlevschi: „Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul”. EXCLUSIV
De la cea mai mare pierdere, la Insula iubirii. Povestea impresionantă a Cristinei Scarlevschi: „Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
acum 6 ore
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Horoscop
acum o zi
Parteneri
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
Click.ro
Răsturnare de situație la ANAF. Lovitură pentru sute de mii de români! Se schimbă modul de impozitare, anunță Nazare
Mediaflux
Imagini pe care nimeni nu le-a văzut până acum! O Viorica Dăncilă complet diferită, surprinsă în tinerețe. Vezi fotografiile care au uimit pe toată lumea. Toți au observat un detaliu diferit la ea
Unica.ro