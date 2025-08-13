Metoda de spălat rufe care a devenit virală. Mulți au ajuns la concluzia că fac o greșeală când folosesc detergentul

Deși spălatul hainelor pare o rutină pe care o stăpânim cu toții, un clip viral de pe TikTok a reușit să pună sub semnul întrebării metodele folosite de milioane de oameni.

Utilizatoarea Iluka a publicat un video cu iubitul ei în timpul unei sesiuni de spălat rufe. În imagini, se sugerează că acesta a aruncat în mașină, alături de haine, și capacul recipientului de detergent. „L-am întrebat unde e capacul detergentului și mi-a spus: «Ah, îl umplu și îl arunc înăuntru». Comportament nebunesc!”, a scris ea în descriere.

Surprinzător, secțiunea de comentarii s-a umplut cu mesaje în apărarea bărbatului. Mulți au explicat că astfel capacul rămâne curat și nu se lipește de reziduurile de detergent. „Fac și eu asta. Toți cred că sunt nebună, dar capacele lor sunt dezgustătoare, iar al meu e mereu curat”, a scris utilizatoarea @wendyflucas.

Ce spun experții despre metoda de spălat rufe virală

Experții în curățenie confirmă că metoda nu este neobișnuită. „Este o practică destul de comună”, a declarat Becky Rapinchuk pentru HuffPost. „Eficientă pentru a păstra sticla și raftul curate.” Patric Richardson, cunoscut drept The Laundry Evangelist, spune că preferă și el această metodă: „Îmi place pentru că menține recipientul curat și simplifică procesul.”

Totuși, nu toți sunt convinși de siguranța trucului. Richardson avertizează că folosește doar capace mici, nu de la recipiente mari. Capacele voluminoase sau cu margini aspre ar putea deteriora hainele sau chiar mașina.

James Joun, cofondatorul serviciului de curățătorie Rinse, atrage atenția că majoritatea capacelor nu sunt proiectate să reziste la mișcarea intensă din cuvă.

„Se pot crăpa, rupe sau bloca în tambur ori filtru, provocând daune hainelor și mașinii”, spune el. În plus, detergentul ar putea să nu se dizolve complet, lăsând pete sau reziduuri, iar spălarea ar putea fi inegală.

Un alt aspect este riscul lăsării sticlei de detergent fără capac. „Recipientul deschis poate provoca scurgeri sau contaminare”, avertizează Kim Romine, expert în îngrijirea țesăturilor pentru brandul Dreft. În casele cu copii sau animale, pericolul crește.

Ca alternativă, Richardson recomandă utilizarea unor linguri de măsurare din silicon, cu care să dozezi detergentul, lăsând capacul pe sticlă. Astfel, eviți atât murdărirea, cât și riscurile pentru haine sau mașină.

Fenomenul a stârnit o adevărată dezbatere online: pentru unii, este un hack genial; pentru alții, o rețetă pentru dezastru. Cert este că, înainte de a încerca, ar fi bine să verifici tipul de capac și să cântărești riscurile.