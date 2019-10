Meteo. Un vortex polar lovește România. Se știe când vine iarna. Va fi cea mai grea din ultimii 30 de ani

Un vortex polar va lovi din plin toate regiunile din România. Din păcate, avertismentele specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie nu sunt deloc bune. După ce că iarna va veni mult mai devreme decât era așteptată, va fi și cea mai grea din ultimii 30 de ani.

Un vortex polar lovește România

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au anunțat că ne așteaptă o iarnă extrem de grea, cea mai grea din ultimele decenii, potrivit specialiștilor europeni. Vortexul polar sparge gheața și ne aduce primele ninsori abundente. Mai mult decât atât, frigul își va face și el apariția, semn că nu vom scăpa prea repede de covorul alb.

Temperaturile vor începe să scadă din a doua jumătate a lunii noiembrie, astfel că prognoza se va schimba complet. Meteorologii anunță ploi serioase în special în regiunile intracarpatice. Tot atunci, minimele nopții vor scădea sub valoarea zero. Temperaturile extremde scăzute vor veni abia în prima lună din noul an.

Vremea în București de la jumătatea lunii noiembrie

15 noiembrie – Maximele indică 7 grade Celsius, iar minimele 0 grade Celsius.

16 noiembrie – Maximele idnciă 9 grade Celsius, iar minimele 1 grad Celsius.

17 noiembrie – Maximele indică 10 grade Celsisu, iar minimele 4 grade Celsius.

18 noiembrie – Minimele indică 10 grade Celsius, iar minimele 1 grad Celsius.

19 noiembrie – Maximele indică 9 grade Celsius, iar minimele 6 grade Celsius,

20 noiembrie – Maximele indică 9 grade Celsius, iar minimele 4 grade Celsius.

21 noiembrie – Maximele indică 8 grade Celsius, alături de minimele 2 grade Celsius.

22 noiembrie – Maximele indică 7 grade Celsius, alături de minimele -1 grad Celsius.

23 noiembrie – Maximele indică 7 grade Celisus, alături de minimele -2 grade Celsius.

24 noiembrie – Maximele indică 3 grade Celius, alături de minimele de 3 grade Celsius.

25 noiembrie – Maximele indică 6 grade Celsius, alături de minimele de 4 grade Celsius.

26 noiembrie – Maximele arată 11 grade Celsius, alături de minimele de 0 grade Celsius.

27 noiembrie – Maximele indică 8 grade Celsius, alături de minimele de 2 grade Celsius.

28 noiembrie – Maximele indică 8 grade Celsius, alături de minimele de 2 grade Celsius.

29 noiembrie – Maximele indică 9 grade Celsius, alături de minimele -1 grad Celsius.

30 noiembrie – Maximele indică 8 grade Celsius, alături de minimele de minimele -1 grad Celsius.