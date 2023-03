Meteo ANM. Ciclonul va pune stăpânire pe România, în curând. La ce intemperii să ne așteptăm

Ne apropiem cu pași repezi de primăvară, dar nu avem vești prea bune din partea ANM. Conform datelor meteo ANM din această dimineață, până la ora 10:00 a fost emisă o avertizare de Cod Galben care anunță local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m. Pe de altă parte, meteorologii europeni anunță apariția ciclonului atât în Europa, cât și în România în perioada următoare.

Europa nu a scăpat de vreme rece

Europa se va confrunta cu un val de frig în această lună, cu posibile căderi de zăpadă în țări precum Germania și Marea Britanie, ceea ce va crește cererea de gaze pe măsură ce sezonul de încălzire se apropie de sfârșit. Temperaturile se vor situa sub normalul perioadei în cea mai mare parte a continentului, cu șanse de ninsori la începutul lunii, potrivit Maxar Technologies Inc., Atmospheric G2 și Marex.

Revenirea târzie a vremii reci se datorează așa-numitei încălziri bruște a stratosferei, care poate provoca friguri extreme. În ceeași măsură un nou ciclon este anunțat deasupra Europei ceea ce va influența în mod cert temperaturile din această perioadă, deși suntem în pragul primăverii.

Meteorologii europeni anunță că fenomenul La Nina s-a încheiat, iar în această vară se preconizează că va începe un eveniment El Nino. Un eveniment El Nino poate schimba complet tiparele meteorologice în sezoanele următoare, în special în sezoanele de toamnă și iarnă, astfel încât acesta va fi probabil unul dintre cele mai mari evenimente globale din 2023. Anomaliile oceanice și mai ales schimbările acestora pot influența semnificativ tiparele meteorologice sezoniere.

Prognoza meteo ANM anunțată pentru aceste zile

Așa cum spuneam la început, prognoza meteo ANM anunțată pentru ziua de azi este sub auspiciile unui Cod Galben pentru județe Constanța și Tulcea anunțând local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

Pe de altă parte meteorologii ANM anunță încălzirea vremii în cea mai mare parte a țării, iar valorile termice vor trece de 10 grade și vor ajunge până la 18 grade cel puțin:

„De marți vremea va intra într-un proces de încălzire. Se va resimți în toate regiunile. Temperaturile vor fi cu mult mai ridicate decât în mod normal pentru această dată și vorbim de peste 10 grade Celsius în toată țara, până la 17-18 grade Celsius în partea de sud a teritoriului, în condițiile în care precipitațiile vor traversa teritoriul țării noastre mai ales de marți, dinspre vest către est, însă nu vor fi pe arii extinse, în general slabe cantitativ”, a explicat meteorologul Alina Șerban la Antena 3 CNN.

Cu toate astea, mai spune meteorologul Alina Șerban, vor exista momente când cerul va fi ceva mai noros, local va ploua și vor apărea și precipitații mixte. În ceea ce privește restul fenomeneleor, prognoza meteo ANM spune că „În restul teritoriului vor fi înnorări trecătoare, iar ploile vor fi posibile doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 6 și 16 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 și 6 grade Celsius. Pe areale mici va fi ceață”.