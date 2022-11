Meteo 1 Decembrie 2022. Ce temperaturi vom îndura de Ziua Națională a României

Meteo 1 Decembrie 2022. Suntem deja în 23 noiembrie, mai sunt puține zile până pe 1 decembrie, când întreaga Românie sărbătorește Ziua Națională. Din punct de vedere meteo, se pare, lucrurile se vor schimba până atunci, spune ANM. De altfel, avertizările din ultimele 48 de ore confirmă schimbările climatice ulterioare. Avem o prognoză meteo pentru 1 Decembrie 2022, iar informațiile nu anunță lucruri bune. În cele ce umează află ce temperaturi vom îndura de Ziua Națională a României.

Un nou Cod Galben până azi la ora 10:00

Schimbările climatice din ultimele zile ne dau de știre că vine, în cele din urmă, iarna. Deși sunt anunțate temperaturi ceva mai blânde, fenomenele meteo de ieri și de azi, parcă contrazic prognoza ANM.

Dacă ieri aveam trei avertizări de Cod Galben în mai multe județe, pentru azi ANM a emis unul singur. Avertizarea este valabilă până la ora 10:00 a acestei dimineți, și anunță intensificări ale vântului:

„Vântul va prezenta intensificări în sudul Banatului, cu viteze în general de 60…80 km/h. Local, în Carpații Meridionali, în special la altitudini de peste 1800 m, rafalele vor depăși 90…100 km/h, temporar viscolind ninsoarea. Pe litoral, miercuri (23 noiembrie), vor fi rafale în general de 50…55 km/h.”, spune ANM în avertizarea meteo din această dimineață.

Meteo 1 Decembrie 2022, temperaturile de Ziua Națională a României

Mai sunt 9 zile până la unul dn cele mai importante evenimente, Ziua Națională a României. Ca în fiecare an se pregătesc paradele militare și evenimentele care vin să celebreze această importantă zi pentru noi toți. Dar, ca în fiecare an, unii vor dori să participe la marșul soldaților români pe sub Arcul de Triumf.

Problema este, conform ANM, că nu vom avea valori termice pozitive. Conform celor declarate de meteorologii ANM, temperaturile se vor încadra în media anuală a perioadei în care ne aflăm. Cu alte cuvinte vom avea parte de temepraturi scăzute, conform începutului de lună decembrie.

Concret, temrmometrele vor înregista valori termice sub 10 grade, putând să ajungă și la valori cu minus. Răcirea vremii este anunțată chiar din prima zi a lunii decembrie, adică de Ziua Națională a României. În cursu zilei de ieri, ANM a emis prognoza pe următoarele 4 săptămâni, prognoză în care ni se arată că valorile termice ale lunii decembrie vor avea schimbări cu minus.

Conform prognozei, în regiunile estice, sud-estice, nord-vestice și la munte, se vor resimți temperaturi mult mai scăzute, decât în mod normal. În restul teritoriului valorile termice, mai spun meteorologii, vor fi apropiate perioadei din an, în care ne aflăm. Așdar, dacă vreți să participați pe 1 Decembrie 2022 la Ziua Națională a României, îmbrăcați-vă ceva mai gros, va fi mai frig decât în alte zile.