Meteo 1-8 martie. Ce se întâmplă cu temperaturile de Mărțișor. Informații de ultimă oră

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis prognoza pentru începutul noului sezon. Cum va fi vremea între 1 – 8 martie în toată țara? Iată informațiile de ultimă oră.

Vreme în perioada 22 februarie – 1 martie

Temperaturile medii ale aerului vor fi în general mai joase decât cele normale perioadei în cauză, în special în nord-est. Regimul pulviometric estimat de specialiști pentru acest interval este apropiat de cel normal, cu posibilitatea de a fi ușor deficitar în regiunile nordice.

Vremea în perioada 1 – 8 martie

Mediile valorilor se vor situa peste cele specifice acestei săptămâni în toate regiunile teritoriului României. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest timp la nivelul întregii țări.

Vremea în perioada 8 – 15 martie

Jumătatea lunii martie ne aduce temperatura medie a aerului cu valori apropiate de cele normale, lucru care se menține în toate zonele României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, cu mențiunea că există tendința ușor deficitară în regiunile extracarpatice.

„Parcă lucrurile sunt date peste cap. Schimbările climatice nu înseamnă că vom avea doar valuri de căldură și incendii de vegetație, ci și vreme extremă de iarnă. Încălzirea globală afectează structura la scara mare a atmosferei, structura de vreme se modifică, în anumite regiuni avem valuri de căldură care să ducă la incendii de pădure, în altele avem aer arctic.

Schimbările climatice vor afecta poziția curentului jet, la mare altitudine, cu viteză foarte mare, care redirecționează sistemele de vreme. În funcție de el putem avea diferite tipuri de vreme. Acest curent va atrage fie valuri de căldură, fie fenomene de iarnă extreme”, arată un specialist meteo ANM.

„Valabil de la : 26-02-2021 ora 9:00 până la : 26-02-2021 ora 12:00 In zona : Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Apahida, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Cășeiu, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Sic, Cuzdrioara, Călărași, Căianu, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Vad, Dăbâca, Săndulești, Tureni, Aiton, Ploscoș; Se vor semnala : local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului”

„Valabil de la : 26-02-2021 ora 9:00 până la : 26-02-2021 ora 11:00 In zona : Județul Alba: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Mihalț, Pianu, Lopadea Nouă, Stremț, Sântimbru, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Berghin, Cricău, Câlnic, Rădești, Cut, Blandiana;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu; Se vor semnala : local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza izolat, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului”