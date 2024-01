Meseria neașteptată pe care și-a ales-o fata cea mare a lui Florin Busuioc. La ce facultate merge: ‘Nu va aborda o meserie artistică’

Florin Busuioc este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România. O țară întreagă îl cunoaște pe celebrul prezentator meteo, însă puțini sunt cei ce știu detalii despre familia acestuia. Cu ce se ocupă fiicele sale și ce meserie va alege fata cea mare. La ce facultate merge aceasta.

Florin Busuioc este unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România. Celebrul prezentator TV se bucură de mare succes și este iubit de o mulțime de oameni, având în vedere că este și un actor de renume.

Toată țara îl cunoaște în apreciază, dar puțini cunosc detalii despre familia lui. A fost mereu rezervat în ceea ce privește viața privată, pe care a încercat să o țină departe de ochii curioșilor și de care a ales să se bucure în liniște.

Florin Busuioc a dezvăluit că niciuna dintre fiicele sale nu îi calcă pe urme nici cu televiziunea, nici cu actoria. Fiica sa cea mare este studentă la Chimie, la politehnică, ceea ce înseamnă că este departe de o meserie în lumea artei.

Cât despre Catinca, mezina familiei, aceasta este ceva mai atrasă de această latură. Își dorește să urmeze Liceul Tonitza, fiind foarte pasionată de desen. Indiferent de ce vor să facă pe viitor, actorul este mândru de ele și le respectă deciziile, fără să pună presiune pe ele.

Busu a mărturisit că fiicele sale sunt foarte diferite din toate punctele de vedere dar, cu toate acestea, reușesc să se înțeleagă foarte bine. Au pasiuni distincte, se ceartă mai mereu, cea mare fiind mult mai mămoasă, dar ajung la o înțelegere comună prin comunicare.

Florin Busuioc spune că este apropiat de fiicele sale, dar nu este un părinte foarte dur sau grijuliu. Are încredere în Catinca și Natalia și este convins că cele două vor lua mereu cele mai bune decizii și vor ști să se protejeze, pentru că nu au provocat niciodată probleme.

Cu fiul său, însă, Busu nu are o relație prea bună. Dintotdeauna au fost controversate lucrurile între ei și nu au reușit să ajungă la sentimente prea bune niciodată. Nu regretă că și-a lăsat familia de dragul meseriei, pentru că și-a urmat visul și este un bărbat împlinit acum.

Florin Busuioc nu a avut niciodată o viață ușoară, având probleme de sănătate și o mulțime de cumpene de depășit. Totuși, cel mai fericit moment a fost umbrit de o durere extremă, care a schimbat totul pentru marele actor.

În anul în care a reușit să intre la Teatru, din a cincea încercare, a primit vestea că mama lui s-a stins din viață. Nu a putut să se bucure prea mult de reușită, pentru că a trebuit să o conducă pe ultimul drum pe cea care i-a dat viață.

”După ce am dat de cinci ori la Facultatea de Teatru, a cincea oară a fost cu noroc. Eram în sală la teatrul Bulandra și vedeam, cred, Hamlet, cu Ion Caramitru.

Țin minte că eram și cu Mihai Bisericanu – care a intrat în același an la teatru cu mine. El era câteva rânduri mai în spate și văzuse listele celor care intraseră și m-am întors spre el și mi-a făcut semn, cu degetul, că e OK, am intrat. Atunci am simțit un fior extraordinar.

Cred că a fost unul dintre cele mai emoționante momente pe care le-am avut vreodată. Mai cu seamă că exact în anul acela, în martie, se prăpădise și mama și mi-ar fi plăcut ca ea să afle că am intrat la teatru, dar, din păcate, nu s-a putut”, a declarat Florin Busuioc.