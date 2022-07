Mesajul transmis de Nadia Comăneci la 46 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii: “Nu m-am gândit”

Mesajul emoționant transmis de Nadia Comăneci la 46 de ani distanță de la primul 10 din istoria gimnasticii. Celebra sportivă spune că în acele momente nici nu s-a gândit la notă. Toate amănuntele, în articolul de mai jos.

Nadia Comăneci a transmis un mesaj emoționant, luni, zi în care s-au împlinit 46 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii. Luni s-au împlinit 46 de ani de la momentul din care cea mai iubită româncă a tuturor tipurilor a eămas în istorie. Astfel, pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci a luat primul 10 din istoria gimnasticii.

Pe atunci, Zeiţa de la Montreal, așa cum a fost denumită, avea doar 14 ani şi devenea copilul de aur al gimnasticii mondiale. De asemenea, Nadia Comăneci a obţinut la Jocurile Olimpice din 1976 trei medalii de aur, una de de argint şi o medalie de bronz.

Pefecţiunea a fost atinsă de fetiţa de la Oneşti, iar astăzi împreună cu soţul ei, Bart Conner, campion mondial american, deţin una dintre cele mai importante baze de gimnastică din Statele Unite.

„M-am întors să văd nota pentru că era prea mare gălăgie în sală! Nici nu m-am gândit la notă! Am zis că am făcut bine, iau 9,90! Am văzut 1.00 și am zis ce o fi, o fi, 1 n-are cum să fie. N-am știut de chestia asta cu 10 decât mult mai încolo, când am ajuns la una din colege și mi-a zis: Cred că e 10, dar e ceva în neregulă cu panoul”, a povestit Nadia Comăneci.