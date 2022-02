Mesajul șocant apărut azi la o agenție de presă din Rusia. Textul a fost șters imediat, ce au scris despre Kiev

În urmă cu scurt timp, agenția de presă de stat a Rusiei, RIA, a publicat, din greșeală, un articol ce era pregătit doar pentru momentul în care rușii ar fi preluat controlul absolut asupra Kievului. Cum era evident, între timp acest articolul a fost șters, însă a fost deja arhivat, așa că oricine poate să vadă legitimarea ideologică pregătită pentru momentul post-anexare.

Articolul începe cu o laudă a Rusiei, în care se spune că o lume nouă se naște în fața ochilor noștri, dar și că operațiunea militară a Rusiei în Ucraina a inaugurat o nouă eră. Astfel că începe o nouă perioadă atât în ideologie, cât și în modelul sistemului socio-economic al Rusiei.

„Rusia își restabilește unitatea după tragedia din 1991, această catastrofă teribilă din istoria noastră, dislocarea ei nefirească, au fost depășite. Da, cu mare preț, da, prin evenimentele tragice ale unui virtual război civil, pentru că acum frații, despărțiți de apartenența la armatele ruse și ucrainene, încă trag unul în altul, dar nu va mai exista Ucraina ca anti-Rusia.

Rusia își restabilește plenitudinea istorică, adunând lumea rusă, poporul rus laolaltă, în totalitatea sa de Mari Ruși, Belarusi și Mici Ruși. Dacă am fi abandonat acest lucru, dacă am fi lăsat divizarea temporară să se stăpânească timp de secole, atunci nu numai că am trăda memoria strămoșilor noștri, dar am fi și blestemati de urmașii noștri pentru că am permis dezintegrarea pământului rusesc.

Vladimir Putin și-a asumat, fără un strop de exagerare, o responsabilitate istorică, hotărând să nu lase soluția problemei ucrainene în seama generațiilor viitoare. La urma urmei, nevoia de a o rezolva ar rămâne întotdeauna principala problemă pentru Rusia, din două motive cheie. Iar problema securității naționale, adică crearea anti-Rusiei din Ucraina și un avanpost pentru ca Occidentul să facă presiuni asupra noastră, este doar a doua ca importantă dintre ele”, găsim declarat în articolul publicat de RIA.