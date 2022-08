Laurenţiu Reghecampf, ultimatum pentru mama Asianei Peng. Mesajele trimise de antrenor au apărut pe internet: „E o hărţuire”

Laurențiu Reghecampf are extrem de multe pe cap. De la divorț, și până la problemele spoetive, dar cu toate astea, încearcă să rezolve o altă situație. Recent aflam că fiul său cel mare, Luca, este într-o relație cu Asiana Peng. Dar relația celor doi este umbrită de scandalul dintre Asiana și mama sa, iar tatăl iubitului ei s-a cam săturat de mesajele primite de Asiana. Conform celor de la Playsport.ro, Laurențiu Reghecampf ar fi intervenit dur, trimițându-i câteva mesaje Silvianei Peng, mama Asianei Peng.

Scandalul dintre fiică și mamă ar fi pornit de la declarațiile făcute de Silviana Peng în presă, despre o posibilă căsătorie a celor doi, Luca și Asiana. Numai că, genul acesta de declarații, plus altele pe lângă, au determinat-o pe Asiana să reacționeze la adresa mamei sale:

„Mi-a dat Dumnezeu așa mamă! Nu mă caracterizează! Avem 20 de ani, nu este vorba despre nici un soi de nuntă! Eu nu vorbesc cu ea. Ea zice că nu a primit nici o invitație, nu știu despre ce invitație e vorba! Eu știu ce aluat este ea, e dusă în extrem. O zice că e o obligație. Ea este aspră, nu rezonăm, este total opusul nostru. (…)

Mama are nebunii din astea. (…) Ei i se pare firesc, toți sunt strâmbi și ea e cea mai bună. Ea vrea musai să mă căsătoresc, suntem ca în poveștile din 1900! Ea pe Luca mereu l-a plăcut. Eu, din iulie, nu am mai vorbit cu ea, ea cu Luca rezonează și cu mine sau fratele meu nu e ok, decât dacă are nevoie de noi. E circ mare cu ea.”, declara recent Asiana Peng.