Mesajul lui Celentano din Las Fierbinți pentru Klaus Iohannis. Reacția dură a actorului

Unul din cei mai iubiți actori din Las Fierbinți i-a transmis recent un mesaj lui Klaus Iohannis. Aceasta a avut o reacție dură asupra unui gest făcut de șeful statului. Ce a spus Adrian Văncică?

Adrian Văncică este unul din cei mai iubiți actori. Acesta a reușit să atingă succesul și în televiziune odată cu personajul din serialul celebru ‘Las Fierbinți’. Artistul este atent la lucrurile care se întâmplă în țară, mai cu seamă că se inspiră din realitate pentru proiectul în care joacă.

Vedeta a luat la cunoștință escapada președintelui în timpuri grele aspru judecată de foarte mulți oameni. Cel din urmă spune că un lider trebuie să își merite poziția și face referire la șeful statului care a fost recent la piramide și este un jucător de golf înrăit.

Artistul a subliniat că toți liderii trebuie să-și asume un mesaj și că acest lucru a făcut echipa din Las Fierbinți în momentul în care a decis să reia filmările și să realizeze un episod dedicat vaccinului în care spulberau mituri diverse care se perindă la urechile românilor. Acesta a declarat că toți actorii se așteptau la mesaje pro și mesaje contra după episodul controversat.

„Ne și așteptam să avem și mesaje pro și mesaje contra. Au fost bine venit și unele, și altele… Când a venit pandemia, noi ne-am oprit, ca de altfel multă lume în industria asta ca și în altele, și ne-am gândit ce-o să facem mai departe. Am decis cu toții că ar fi frumos ca Las Fierbinți să fie o lume în care Covidul nu a prea ajuns.

Și, când am reînceput să filmăm, am avut episoade în care foarte vag mai purta cineva o mască, altcineva mai aducea în discuție situația. Dar după un an și jumătate trebuia să spunem ceva! Și vorbeai de mesajele sociale. Acum, eu nu vreau să mă împăunez prea tare, nici eu, nici brandul Las Fierbinți, dar suntem lideri și, ca lideri, trebuie să spunem ceva!

Eu cred că un lider nu e făcut neapărat să stea undeva în frunte și să-și păzească numai spatele, ci să-și asume lucrurile! E ușor să te duci la golf sau la piramide, dar fă ceva, spune ceva! Dacă taci, nici nu meriți să fii lider!”, a spus actorul, în cadrul unui interviu pentru republica.ro.