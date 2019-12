Mesajul iubitei motociclistului decedat în Satu Mare. ”De ce nu m-ai ascultat, oare?” Cei doi urmau să facă nunta

Un accident mortal a avut loc pe 23 decembrie, în județul Satu Mare. Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața în urma unei coliziuni frontale între două motociclete. Bărbatul urma să facă nunta. Mesajul iubitei sale.

Accident mortal în județul Satu Mare, localitatea Medieșu Aurit, luni, 23 decembrie. Un tânăr în vârstă de 25 de ani și-a pierdut viața în urma unei coliziuni frontale între două motociclete. Din cauza gravității evenimentului rutier, la fața locului a fost dispus echipajul de Terapie Mobilă Intensivă. De asemenea, la locul cu pricina au ajuns și echipajele de poliție, care încercau să stabilească cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Conform informațiilor obținute de presaSM, accidentul s-a petrecut pe un drum comunal, fiind vorba despre două motociclete enduro. Impactul a fost frontal, pe o porțiune de drum drept, care leagă localitatea Medieșu Aurit de Românești. Drumul este unul de pietriș, din mențiunile oamenilor legii. Al doilea motociclist, în vârstă de 32 de ani, a fost și el grav rănit în urma coliziunii. Potrivit informațiile transmise de ISU Satu Mare, acesta este în comă, iar după accident a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe.

O viață s-a stins. Femeia care urma să se căsătorească cu tânărul motociclist decedat în accident a lăsat un mesaj sfâșietor pe pagina lui de socializare. Cei doi urmau să își lege destinele.

„Sufletul meu, in loc sa ne spuna toata lumea Casa de piatra, ei imi spun acum sincere condoleante. De ce nu m-ai ascultat oare? De ce? Vei ramane mereu in inima si sufletul meu. Te voi iubi pentru tot restul vietii. Ai lasat un gol imens in inima mea. Dormi in pace suflet bland”, a scris tânăra.