Mesajul halucinant postat de Marcel Pavel. “Nu susțin faptul că există acest virus ordinar!”

Marcel Pavel este supărat pe aceia care susțin că problema sa medicală nu ar fi reală, respectiv că nu ar fi fost infectat cu coronavirus. Marcel Pavel este internat la Institutul „Matei Balş” din Capitală după ce testul împotriva COPVID-19 i-a ieșit negativ.

Marcel Pavel, mesaj halucinant din spital. “Nu susțin faptul că există acest virus ordinar!”

Marcel Pavel este revoltat după ce mai mulți fani virtuali i-au scris acestuia pe Facebook că a fost plătit ca să susțină că a fost infectat cu coronavirus. Astfel, artistul a răbufnit împotriva lor pe aceiași pagină de socializare.

„Am văzut cu câtă răutate au privit și privesc unii oameni (dacă-i pot numi așa…) faptul că eu trec prin momente extrem de dificile ale vieții mele! Repet, am fost diagnosticat cu dublă pneumonie, o afecțiune gravă a plămânilor, necesitând un termen foarte îndelungat pentru a mă vindeca! Unii indivizi care au venin în loc de sânge au îndrăznit să scrie pe pagina mea că am fost plătit că să mă îmbolnăvesc de plămâni și stau în spital în jur de 2 săptâmâni…! Cât să fii de câine și de bătut în cap și să îmi spui asta tocmai mie!”, a scris Marcel Pavel.

Cântărețul îi blochează pe aceia care scriu ”răutăți”

Marcel Pavel a anunțat că îi va bloca pe aceia care au susținut că nu este bolnav de coronavirus. În plus, cântărețul spune că acești oameni au o închipuire bolnavă.

„Trec prin momente de cumpănă a vieții mele! În loc să veniți în întâmpinarea mea cu un gând bun și cu urări de sănătate, v-ați permis să scrieți numai răutăți! Pe cei care ați scris și v-ați permis să mă jigniți și să mă acuzați pe nedrept, fără să aveți nici măcar o dovadă că aș fi implicat în toată închipuirea această bolnavă a voastră, o să vă scot din listă și o să vă blochez, ca să nu vă mai permiteți să bârfiți la modul ordinar la adresa mea!”, a mai scris Marcel Pavel.

Marcel Pavel crede că COVID-19 a fost inventat de om

Pe de altă parte, Marcel Pavel susține că virusul ucigaș ar fi fost creat de om și răspândit în toată lumea.

”Nu am declarat și nu susțin faptul că există acest virus ordinar, nu l-am inventat eu, nu eu v-am blocat în case, nu sunt o autoritate în acest sens, nu sunt virusolog sau epidemiolog pentru a vă spune că acest nenorocit de Covid-19 există sau nu există, întrebați-i pe cei care l-au inventat și l-au răspândit pe întreaga planetă!”, a încheiat Marcel Pavel mesajul său.