Mesajul emoţionant filmat de un tânăr captiv sub dărâmăturile din Turcia. Credea că va muri, cum a fost salvat

O poveste cutremurătoare a emoționat o întreagă lume. Un tânăr de 17 ani a crezut că va sfârși sub dărâmăturile clădirilor prăbușite în urma seismului din Turcia, motiv pentru care a filmat un mesaj de adio. Cum a fost salvat de către autorități.

Cutremurul devastator din Turcia a făcut prăpăd. Dezastrul natural s-a terminat cu zeci de oameni decedați, sute de clădiri devenite ruine și sute de răniți.

Salvatorii din Turcia au săvârșit încă o minune, după ce au reușit să-l scoată de sub dărâmături pe un tânăr de 17 ani care și-a văzut moartea cu ochii. Adolescentul se resemnase cu propria soartă și pregătise un videoclip de rămas bun pentru toți cei dragi.

Taha Erdem a crezut că va pieri sub ruine, motiv pentru care s-a filmat cu telefonul, transmițându-le un mesaj de adio celor din jur. Sub forma unei ultime confesiuni, tânărul și-a cerut scuze de la Divinitate pentru toate greșelile comise, simțindu-se aproape de moarte.

Ulterior, ca printr-o minune, adolescentul a fost salvat de către echipele de ajutor din Turcia, iar mesajul său a devenit viral pe rețelele sociale, internauții fiind șocați să audă că băiatul ar fi scăpat cu viață.

Citește și Doliu uriaș în lumea sportului! A murit la 31 de ani sub dărâmăturile din Turcia

17-year-old quake victim Taha Erdem recorded the moments he was trapped under the debris of his house amid aftershocks following the massive #TurkiyeQuakes on February 6.

Erdem and his family survived the quake, whereas 47 people residing in the building were reported dead. pic.twitter.com/nPvwY4ZoCf

— TRT World (@trtworld) February 15, 2023