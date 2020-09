Mesajul dureros al lui Cristi Manea, la 4 ani de la moartea tatălui: “Nu am să uit cum v-ati vândut verighetele”

Cristian Manea, fundașul dreapta al celor de la CFR Cluj, a transmis un mesaj dureros pe pagina lui de Facebook, la patru ani de la moartea tatălui său.

Mesajul dureros al lui Cristi Manea, la 4 ani de la moartea tatălui

Cristi Manea i-a dedicat tatălui său trecut în neființă mai multe rânduri emoționante pe Facebook. Acesta a povestit, printre altele, cum părinții săi și-au vândut verighetele pentru a-i cumpăra lui ghete noi.

”Mi-ai arătat cum sa dau cu piciorul in minge

Mi-ai văzut primul gol

Mi-ai vazut prima pasa

M-ai văzut debutând la 16 ani in nationala

Mi-ai dat cea mai frumoasa familie

M-ai văzut castigand trofee la juniori

Mi-ai dat putere

Nu-mi ai spus niciodată ca am jucat bine

Îmi pare rău ca nu ai apucat sa trăiești fizic tot ce mi se întâmpla acum, dar sunt sigur ca sufletul tău rade in colțul gurii pentru ca tu când ai plecat a fost doar începutul

Îmi e dor sa te întreb: tati, ți-a plăcut cum am jucat?

Chiar dacă nu îmi convenea ce auzeam de la tine, mi-as dori sa ma mai cerți măcar odată!

Știu ca atunci când îmi e mai greu ești lângă mine și îmi dai o mâna de ajutor pentru ca, chiar simt asta!

Tati, îți mulțumesc ca m-ai crescut frumos și mi-ai oferit tot, am văzut cum tu și mami v-ați vandut verighetele sa îmi luați o pereche de ghete pentru ca alunecăm in cele vechi.

Încerc sa fac tot ce mi-ai zis!

Nu o sa ma mulțumesc niciodată cu ce am, încerc sa fiu mai bun pe zi ce trece.

Dacă erai acum aici, sigur erai extrem de fericit, dar nu-mi arătai asta, pentru ca tu nu voiai sa ma mulțumesc cu puțin, și sa vreau mai mult. Am înțeles foarte bine asta!

Sper ca ești mândru de Kiki al tău, TATI!”

Cine este Cristian Manea

De menționat este că tatăl lui, Cristian Manea, pe nume Viorel Manea, și-a dat ultima suflare în toaleta centrului Comercial Maritimo din municipiul Constanța. Lui i s-a făcut rău în seara de luni 25 iulie 2016, fiind solicitată o ambulanță la fața locului. Din nefericire, el a fost găsit în stop cardio-respirator, iar cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru el decât să-i constate decesul. De precizat este și faptul că acesta era fratele fostului consilier local din Agigea, Dorel Manea.

Cristian Manea s-a născut la data de august 1997 la Agigea, Constanța. El este un fotbalist român care joacă pe postul de fundaș dreapta pentru CFR Cluj. De altfel, Cristian Manea este cel mai tânăr debutant al echipei naționale de fotbal a României, la numai 16 ani și zece luni, depășindu-l astfel pe Grațian Sepi, ce debutase în 1928 la 17 ani, 3 luni și 15 zile.