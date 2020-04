Mesajul dur al unei românce, asistentă în Spania, către cadrele medicale care demisionează: „În ţara noastră, când toată lumea a luat atâta mită…”

După ce lupta României împotriva COVID-19, se transformă într-o „luptă” împotriva demisionării medicilor, tot mai multe persoane, publice sau nu, au transmis mesaje de încurajare și de conștientizare a răului produs în asemenea condiții. Printre aceste persoane se numără și doamna Nina Maria, o asistentă care lucrează în Spania, și care dorește să apeleze la conștiința cadrelor medicale din România.

De ce nu pot medicii să demisioneze

Nu este ușor să fii medic, cu atât mai mult în această perioadă, însă toate mesajele transmise duc către același scop: învingerea unui virus atât de periculos cu sprijinul statului, al medicilor și al cetățenilor. Prin unirea forțelor, perseverență și prevenție, lumea va putea reveni într-un viitor apropiat la ce a fost înainte.

Pentru ca acest lucru să nu fie o speranță deșartă, nimeni nu trebuie să abandoneze câmpul de luptă. Nimeni! Medicii joacă un rol extrem de important pentru ca sănătatea bolnavilor să fie îmbunătățită, iar numărul deceselor să fie redus cât se poate de mult. Deși toți suntem oameni, medicii au depus un jurământ în care au promis că vor salva oamenii, indiferent de obstacolele care le vor sta în cale.

În aceste momente greu încercate, statul face tot ce se poate pentru a proteja în primul rând personalul sistemului medical, care se află în luptă directă cu boala, iar mai apoi, restul cetățenilor.

Mai multe cadre medicale și-au exprimat nemulțumirea vizavi de lipsa echipamentelor de protecție, acest lucru punându-le în pericol viața lor, dar și a familiei. Pentru ca situația să se îmbunătățească, președintele României a luat în calcul oferirea unor bonusuri consistente pe toată această perioadă.

Atac dur la adresa cadrelor medicale din România

De curând, o româncă, asistentă acum în Spania, a transmis un mesaj în care expune situația prezentă în spitalele de acolo și povestește despre cum abordează cadrele medicale acest risc al îmbolnăvirii. Situația nu a fost roz, au fost nevoiți și ei să se îmbrace cu saci de gunoi pentru protecție, dar nu s-au lăsat învinși.

Doamna Nina Maria, originară din Reșița, potrivit contului său de Facebook, apelează la conștiința cadrelor medicale din România, amintindu-le cât de bine o duceau pe vremuri medicii și asistentele din România:

„Şi-atunci, în ţara noastră, când toată lumea a luat atâta mită, nu te puteai duce la un medic dacă n-aveai bani, dacă nu-l plăteai, nu puteai să te duci la un spital să te-ngrijească dacă nu aveai bani să-i dai, nimeni nu se uita la tine, şi-atunci, după ce ţara noastră este în situaţia în care este şi noi să fim aşa cum suntem, egoişti, şi să nu-i ajutăm?!”

Cum își începe asistenta româncă mesajul…

„Vreau să mă adresez tuturor medicilor, tuturor asistentelor din ţara mea. Nu e bine ce fac, au pus un jurământ când au terminat, atât facultatea de medicină, cât şi şcoala de asistente medicale. Suntem cadre medicale, ştiam întotdeauna ce ne aşteaptă şi n-ar fi bine ca acum, când este cel mai mult nevoie de noi, ca noi să ne dăm demisia.

Sunt într-o ţară străină, la fel, sunt cadru medical, şi aici în Spania, unde sunt eu, am trecut printr-un moment foarte dificil. Cu toate astea, nu ne-am dat demisia, am stat la locurile de muncă. N-am avut nici noi materialele necesare la început, am luat sacii de gunoi şi ne-am făcut uniforme de protecţie. Ne-am învăluit în sacii de gunoi şi am ajutat persoanele care erau bolnave. Nu ştiam dacă luăm această boală, acest virus.

Noi ştiam de la început ce meserie ne-am ales, ce risc ne asumăm şi atunci, acum, în momentele astea, să ne-arătăm valoarea de medici, valoarea de asistente, să nu fugim şi să nu ne dăm demisia!”

Ascultă mesajul integral transmis de asistenta româncă: