Mesajul Corinei Bud pentru Babasha după concertul Coldplay: “L-am rănit fără să vreau”. Ce a determinat-o să îi ceară scuze

Corina Bud a primit un val de ură imediat după concertul trupei Coldplay, deoarece a început să filmeze pe stradă reacția oamenilor care au plecat de la spectacol. Mulți au spus că artista a instigat la ură.

Corina Bud a fost una dintre persoanele nemulțumite de prestația cântărețului Babasha la primul concert Coldplay. După ce s-a terminat spectacolul, aceasta filma oameni pe stradă, întrebându-i ce părere au avut de „momentul cu manelele”.

Câteva zile mai târziu și multe mesaje de ură, vedeta a decis să vină cu un mesaj, care nu a fost primit tocmai bine de internauți. Iată ce a postat Corina Bud pe rețelele de socializare:

„Mesajul ăsta e pentru familia mea, prietenii și fanii mei, pentru cei care m-au înțeles mereu, în toate deciziile, riscurile și greșelile mele. În ceea ce-l privește pe Babasha, cu el am vorbit personal când emoția știrii era sus, pentru că așa este corect, să vorbesc pe viu cu un om pe care l-am rănit, fără să vreau.

Nu mi-a fost niciodată frică să trăiesc în adevărul meu artistic, care a însemnat mereu curaj, ironie, cringe și, mai ales, emoție exprimată fără filtre.

Dar am învățat zilele astea că reacția frustra, la emoție puternică, e foarte bună în muzica pop, dar e periculoasă și greșită când e vorba de opinii care pot fi interpretate ideologic.

Nu există nicio fărâmă de rasism (sau ageism, body-shaming, sexism) în viața și muzica mea, așadar, nici în toată reacția mea la maneaua de pe scena Coldplay. A fost, la unison cu un stadion, șocul unui moment complet nepotrivit, fără context, fără sens.

Publicul are mereu dreptate și au huiduit toți un moment, sentimentul că ne este ceva impus, că suntem păcăliți. Babasha este un artist tare, are sistem de suport și știe la fel de bine ca toți din industrie care am trecut prin multe huiduieli, că oricare ar fi riscul, te urci pe scenă și îți ții momentul până la capăt.

Asta e meseria noastră, face parte din job să fii adulat sau huiduit și bravo lui că a demonstrat că are încredere în arta lui și că face față.

Dar în dialogul ăsta artist-public, care nu e dictatură, ci e cel mai cool spațiu al libertății, fiecare trebuie să își facă treaba și să se exprime liber. Iar noi am simțit că treaba noastră atunci era să dezaprobăm ce ne oferea Coldplay pe scenă.

Toți cei care erau lângă mine pe stadion exact asta mi-au spus că au simțit și o parte din oamenii pe care i-am întrebat în zelul meu tâmp, recunosc, de „reporteriță cringe”. Nu am dezaprobat o persoană, ci un moment la Coldplay, dar pentru că am rănit un om, mi-am cerut scuze personal.

Pentru că sunt persoană publică și sunt conștientă de responsabilitatea pe care o am, vă spun să nu urâți niciodată, să nu discriminați pe nimeni niciodată, să nu vă lăsați manipulați de cei puternici niciodată, să fiți mândri de ce vă place mereu și să nu vă fie frică să vă exprimați opiniile, gusturile, libertatea. Niciodată”, a fost mesajul transmis de Corina Bud prin intermediul rețelelor sale de socializare.