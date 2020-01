Mesajul Antoniei, după ce medicii au operat-o de urgență. Situația seamănă izbitor cu cazul Irinei Rimes

Antonia și-a șocat fanii! Frumoasa cântăreață le-a dezvăluit celor ce o iubesc faptul că medicii au decis că trebuie să suporte de urgență o intervenție. Asemănările dintre cazul Antoniei și cel al Irinei Rimes au suprins extrem de tare.

Antonia, în vârstă de 30 de ani, a fost operată de urgență. Familia, prietenii apropiați și fanii i-au fost alături în această perioadă grea. Recent, artista le-a transmis un mesaj tuturor urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare despre intervenția delicată la care a fost supusă. Totul s-a petrecut în urmă cu câteva zile, dar abia acum s-a aflat, pentru că operația s-a făcut în mare secret. Deocamdată, nu se știu detalii despre situația medicală a acesteia. Antonia a anunțat, în cadrul unui interviu, că nu va putea să onoreze un concert de la malul Mării Negre.

“Regret că nu ma pot întâlni cu publicul de la Fratelli Constanța pe 31 ianuarie, așa cum era stabilit, însă operația prin care am trecut de curând nu îmi permite să urc pe scenă de data aceasta. Sper să ne vedem curând!” Antonia Iacobescu

Majoritatea internauților s-au dus cu gândul la situația Irinei Rimes. Cântăreața de peste Prut a speriat la începutul anului curent pe toată lumea, după ce i s-a făcut rău pe scenă. La scurt timp a ajuns pe mâna medicilor, iar în noaptea dintre ani era abia ieșită din operație.

„În noaptea dintre ani m-am trezit din anestezie cu o picătura de șampanie pe buze. Era 00:00, asistentele din sala de reanimare au avut grijă de mine să simt și eu că e sărbătoare, au deschis geamurile să aud sunetul de-afară și mirosul de artificii. Cele mai drăguțe asistente ever. A doua zi am petrecut-o tot în reanimare , am fost spălată, hrănită și găurită la fiecare 3 ore pentru analize”

Irina Rimes