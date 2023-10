Mesajele pe care Matthew Perry le-a trimis unei actrițe cu puțin timp înainte să moară: ‘Cât de frumoasă ești’

Înainte de a fi găsit mort în propria casă, Matthew Perry i-a scris actriței alături de care a jucat în primul său film din 1988. Actorul i-a spus că se gândește la ea și că este frumoasă. Ce alte mesaje și-au mai trimis cei doi?

Cui i-a scris actorul cu doar câteva zile înainte să moară?

Duminică, vestea că starul din ”Friends” s-a stins tragic la vârsta de 54 de ani cutremura întreaga lume a filmului. Potrivit informațiilor din presa internațională, actorul a avut un schimb de mesaje cu actrița Ione Skye pe 15 octombrie, la mai bine de trei decenii după ce perechea a jucat împreună în filmul de debut al lui Perry, ”A Night in the Life of Jimmy Reardon”, în 1988.

Cea care a publicat conversația a fost chiar actrița. Alături de mesaje, actrița a postat și o fotografie cu cei doi. Cel care a început conversația a fost Matthew Perry.

”Bună! Sper că totul este bine. Meditam (meditez acum) și a început să cânte „In You (sic) Eyes”.

Despre ce au vorbit cei doi?

Piesa pe care o cânta era o melodie de pe coloana sonoră a filmului de lansare a carierei lui Skye, ”Say Anything” (1989). Ulterior, actorul a continuat spând că:

”M-am gândit instantaneu la tine și la cât de frumoasă ești”.

”Auuu. Iubesc acel cântec”, continuat Skye.

”Sper că ești sănătoasă și fericită”

”L-am iubit pe tipul ăsta”

Actrița l-a pus la curent spunând că: „Da, amândoi suntem. Cred! E bine să aud de la tine. Am doar amintiri frumoase cu tine”. Pery a oprit discuția spunând că: „Și eu. Într-o după-amiază, stăteam în apartamentul meu și tu erai acolo!”.

Alături de capturile de mesaje postate, actrița a scris:

„Ultimul meu schimb acum o săptămână. Sunt foarte, foarte tristă. L-am iubit pe tipul ăsta”.

Ione Skye Lee este o actriță britanică și este fiica cântăreței Donovan. Actrița a debutat cu rolul din filmul River’s Edge (1986). De-a lungul timpului, actrița a jucat în filme cunoscute precum Gas Food Lodging (1992), Wayne’s World (1992) și One Night Stand (1997).

