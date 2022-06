Mesaje de mulțumire pentru educatoare și doamna învățătoare. Cele mai frumoase urări

Mesaje de mulțumire pentru educatoare și doamna învățătoare. „Ziua Învățătorului” și sfârșiturile de an școlar sunt zile speciale,pentru a le mulțumi și a ne aminti de profesorii care ne-au format și pentru a le arăta aprecierea noastră. Nu uitați niciodată să transmiteți urări celui mai bun dascăl care a lăsat un mare impact asupra voastră. Am ales pentru voi câteva dintre cele mai frumoase urări, mesaje și citate de „Ziua Învățătorului”. Așa că le puteți împărtăși cu acei profesori care v-au impus respectul și considerația.

Mesaje de mulțumire pentru educatoare

Educatoarele vin în contact cu preșcolarii și îi introduc pe cei mici în călătoria minunată pentru descoperirea lumii în care trăiesc. Educatoarele îi ajută pe micuți să dobândească noțiunile de bază despre societate, să își dezvolte limbajul, abilitățile cognitive și psihomotorii. Iată câteva dintre mesajele de mulțumire pe care le poți transmite doamnelor educatoare pentru grija și iubirea oferită celor mici!

Vă adresăm sincere mulțumiri pentru tot ce faceți pentru copiii noștri, pentru susținere, grijă și atenție! Dragi educatoare, vă prețuim! Dragi educatori, vă mulțumim nespus pentru grija acordată copiilor noștri, pentru faptul că îi învățați să fie buni, să fie prieteni adevărați și să fie independenți. Stimate educatoare, vă mulțumim pentru munca depusă, pentru cunoștințe, pentru ajutor, pentru îndrumare și iubire. Vă dorim multă fericire! Educatoarelor noastre dragi le mulțumim pentru inima bună, pentru timpul și puterile dedicate educării copiilor. Fie ca orice zi din viață să vină cu inspirație, zâmbete și fericire. Doamna educatoare, vă adresăm mulțumiri pentru că mereu ne-ați ajutat să ne descurcăm cu greutățile și să depășim obstacolele, oferindu-ne încredere și învățătură! Stimați educatori, cuvintele pentru a exprima recunoștința față de dumneavoastră sunt prea puține. Mulțumesc că îi creșteți pe copii cu iubire și că dăruiți mereu bunătate. Să aveți parte de sănătate și de inspirație în fiecare zi. Doamne educatoare, vă suntem profund recunoscători pentru că sunteți ca o a doua mamă pentru copii. Vă mulțimim că le dăruiți căldură, suflet și grijă maternă. Fie ca bunăstarea să domnească mereu în viețile voastre. Ne înclinăm în fața dumneavoastră! Dragi educatoare, copiii nu vă vor uita, precum nici noi. Cele mai calde și emoționante amintiri vin din copilărie, iar dumneavoastră sunteți o prezență importantă în copilăria lor. Vă mulțumim pentru tot. Dragi educatori, vă mulțumim că îi învățați pe copii tot ce este bine și important în viață. Ne închinăm până la pământ. Stimați educatori, vă mulțumim pentru munca neobosită în a avea grijă de copilașii noștri. Fericirea și iubirea să vă însoțească mereu!

Mesaje de mulțumire pentru doamna învățătoare

Aș cum spuneam, învățătoarea este omul care ne învață, pe lângă bunele maniere, și tainele cititului, a desenului, muzicii, etc. În fiecare an de „Ziua Învățătorului” este bine să ne aducem aminte de acești dascăli și să le mulțumim pentru ceea ce ne-au învățat de-a lungul anilor. Am ales pentru voi câteva dintre cele mai frumoase mesaje de „Ziua Învățătorului”. Așa că le puteți împărtăși cu acei profesori care v-au impus respectul și considerația:

Cuvintele nu pot exprima recunoștința pe care o simt. O să spun doar: Vă mulțumesc, doamna învățătoare! Sunteţi cei cu care, fiecare dintre noi, a început lecţia vieţii. Dacă suntem buni, e meritul dumneavoastră. La mulţi ani de ziua învățătorului! În spatele fiecărui om bogat sau sărac, celebru sau nu, se află un dascăl. Iar primul dascăl care ne sculptează caracterul şi sufletul este neîndoielnic, învăţătorul. Mulțumim, doamnă învățătoare! Vă aduc în dar cele mai sincere felicitări şi urări de bine. Vă doresc să purtaţi şi în continuare cu cinste şi demnitate onorificul titlu de semănător al Cunoştinţelor, Frumosului şi Binelui! Doamna învățătoare, să aveţi parte de toată căldură omenirii, un ocean de sănătate şi toate florile lumii adunate în cel mai frumos buchet! La mulţi ani! Această zi este o ocazie deosebită să vă aducem cele mai sincere şi frumoase urări de bine, sănătate, prosperitate dumnevoastră care sunteţi atât de drag pentru fiecare dintre noi. M-ați încurajat atunci când aveam nevoie de asta. Mulțumesc, doamna învățătoare! Doamna învățătoare, voiam să vă spun că apreciez foarte mult modul în care ne-ați fost alături. Mulțumim! Doamna învățătoare, vreau să vă mulțumesc pentru toate lucrurile bune pe care le-am învățat de la dumneavostră. Sunteți cea mai tare! Răsfoind în cartea vieţii / Anii cei de şcoală plini / Prea frumos au zis poeţii / Profesorii sunt divini. / Mulțumim, dragi profesori!

„Ziua Învățătorului”, sărbătorită în fiecare an pe 5 iunie

În primii ani din viață, al treilea cel mai important om pentru un copil, este învățătoarea. Ea este cea care ne îndrumă primi pași în învățarea alfabetului, în ale cititului și ne învață primele operații matematice. De la simplele adunări și până la tabla înmulțirii, învățătoarea este cea care ne face să descoperim aceste lucruri.

„Ziua Învățătorului” în România se sărbătorește pe data de 5 iunie, și este și un omagiu adus primului dascăl român, Gheorghe Lazăr. Celebrul profesor este considerat părintele învățământului modern românesc. Este, de altfel, și întemeietorul primei școli cu predare exclusiv în Limba Română, înființând la București, în 1818 prima școală, cunoscută astăzi sub numele de Colegiul „Sfântul Sava”.