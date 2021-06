MERS-CoV, noul virus care amenință omenirea. Care sunt simptomele lui

MERS-CoV este noul virus care amenință omenirea. Acesta se află la doar câteva mutații de declanșarea unei noi pandemii. Ce detalii sunt cunoscute despre virus și care sunt simptomele lui? Unde a apărut pentru prima oară?

Detalii despre MERS-CoV: informații de la experți. Care sunt simptomele?

Un nou virus ar putea să declanșeze în viitorul apropiat o nouă pandemie. Concret, este vorba despre MERS-CoV. O echipă internațională de cercetători a descoperit un nou virus care este cunoscut și ca Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu. Din păcate, acesta este la doar un pas distanță de a deveni o nouă amenințare pandemică gravă, conform medicalexpress.com.

Descoperirea a fost descrisă de experți în cadrul unei lucrări publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Primul caz de MERS-CoV a fost în Arabia Saudită în anul 2012. Testele au arătat că este letal. Un procent de 40% din pacienții inițiali au murit în urma infectării.

Specialiștii au descoperit ulterior că majoritatea infecțiilor au provenit de la dromaderii care au luat anterior visurul de la lilieci. Focarul MERS a primit puțină atenție pentru că nu părea să fie transmisibil de la om la om. Cercetătorii au descoperit după izbucnirea focarului că până la 80% din dromaderii care au fost testați au anticorpi pentru MERS-CoV.

Cei din urmă au colectat probe din mai multe locuri din Orientul Mijlociu și Africa pentru a găsi tulpinile virusului, mai apoi au grupat probele din Africa și Orientul Mijlociu în diferiți taxoni. Astfel au reușit să descopere că variantele originare arabe erau ușor transmisibile la oameni, în timp ce cele colectate în Africa nu erau.

Scenariul unui caz extrem

Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV) este o boală respiratorie virală cauzată de un coronavirus identificat în 2012, conform Organizației Mondiale a Sănătății. Cazurile severe pot include insuficiență respiratorie care necesită ventilație mecanică și sprijin într-o unitate specializată de terapie intensivă.

Cum se manifestă?

Febră

Tuse

Dificultăți de respirație

Simptome gastrointestinale

Pneumonie