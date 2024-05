Mellina, fosta Războinică, adevărul despre culisele Survivor România. E sau nu adevărat ce vedem la TV?

În seara în care se alege marele câștigător din Repuublica Dominicană, Rebeka Pascu are un invitat special în platoul Playtalk. Mellina fosta Războinică, ne-a aspus adevărul despre culisele Survivor România. Mărturisiri noi, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

În cadrul interviului Playtalk cu Rebeka Pascu, artista Mellina a povestit cum a fost experiența ei la Survivor România.

Mi-am dorit mult să mă duc la Survivor, am aplicat în fiecare an, până m-au acceptat. Este extrem de greu”, a mărturisit fosta concurentă.

Artista susține că e real ce se întâmplă acolo, iar cel mai greu lucru pentru ea a fost să nu își vadă familia și prietenii.

„Mi s-a părut cel mai greu la Survivor să nu știu nimic de acasă. Eu am călătorit toată viața, nu am probleme să nu vorbesc cu ai mei, dar acolo am simțit cu totul altfel.

Faptul că nu puteam să iau contact cu ei…întotdeauna îmi făceam griji pentru ei, dacă sunt bine, dacă s-a întâmplat ceva cu ei, aveam senzația că ei au murit. Pentru că așa se întâmplă când cineva moare, nu mai poți avea contact cu acea persoană. Emoțional, așa am interpretat.

Când i-am revăzut, am simțit că mi s-a dat o a doua șansă cu ei și am profitat, am stat foarte mult cu ei. Am pus foarte mult preț pe familie, am petrecut mult timp cu familia și prietenii.”