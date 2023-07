Meghan şi Harry, izgoniţi definitiv de Regele Charles? Condiţiile puse de Familia Regală celor doi

După șirul prea lung de acuzații și dezvăluiri scandaloase făcute de Ducii de Sussex, a venit momentul răzbunării. Să fie Meghan și Harry izgonți definitiv pe Regele Charles? Au fost dezvăluite condițiile puse de Familia Regală celor doi.

De când au părăsit, în calitate oficială, Familia Regală a Marii Britanii, mutându-se peste ocean, în California, Meghan Markle și Harry au declarat război membrilor monarhiei.

Interviul cu Oprah, documentarul produs de Netflix, cartea autobiografică au fost instrumentele folosite de cei doi pentru a spune propria variantă a poveștii lor, concentrându-se pe dezvăluiri scandaloase și acuzații la adresa Casei Regale, țintele principale fiind William, Charles, Camilla și Kate Midleton.

Doar câteva săptămâni ne despart de ceremonia încoronării Regelui Charles, iar mulți se întreabă dacă Ducii de Sussex se vor afla pe lista celor care vor participa la eveniment.

O sursă din interiorul Palatului Buckingham a dezvăluit că tensiunile sunt uriașe și că Harry și Meghan riscă să fie excluși de la toate evenimentele regale viitoare.

Un apropiat al Familiei Regale susține că, dacă cei doi se vor prezenta la eveniment, vor fi „urmăriți la fiecare pas”. De asemenea, se pare că au fost avertizați că vor fi dați afară de la ceremonie dacă nu au un comportament exemplar.

Aceeași sursă a mai dezvăluit că există membrii ai Familiei Regale care sunt nemulțumiți că Harry și Meghan au fost invitați la încoronare.

În cartea sa autobiografică, „Spare”, Ducele de Sussex descrie o scenă tulburătoare, acuzându-și fratele de violență fizică. Harry povestește cum o ceartă cu William a escaladat. Prințul de Wales l-ar fi apucat de guler și l-ar fi trântit la podea.

„M-a prins de guler, mi-a smuls colierul şi m-a trântit la podea.

A pus jos un pahar cu apă, apoi a venit la mine. Totul s-a întâmplat atât de repede. Atât de repede. M-a prins de guler, rupându-mi colierul şi m-a trântit la podea.

Am aterizat pe castronul câinelui, care mi-a crăpat sub spate, iar cioburile m-au tăiat. Am stat acolo o clipă, năucit, apoi m-am ridicat în picioare şi i-am spus să iasă”, susține Harry.