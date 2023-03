Lovitura de grație pe care o poate primi Prințul Harry. Va fi expulzat din SUA?

Prințul Harry trece prin momente delicate. Ducele de Sussex și-ar putea pierde dreptul de a locui în Statele Unite ale Americii, din cauza mărturiilor sale legate de consumul de substanțe interzise. Ce ar fi pățit soțul fostei actrițe Meghan Markle.

Ultimele luni de zile au fost dificile pentru Prințul Harry. Mezinul Regelui Charles al Marii Britanii a avut parte de numeroase controverse, atât în public, cât și în mediul online, după ce și-a publicat volumul „Rezervă”.

Recent, ducele de Sussex a făcut o serie de mărturisiri cutremurătoare legate de perioada în care ar fi consumat substanțe narcotice. Potrivit presei internaționale, dezvăluirile mult prea sincere ale Prințului Harry legate de droguri ar putea să-l coste viza de ședere în Statele Unite ale Americii.

Rahmani, președintele West Coast Trial Lawyers, spune că „nu există nicio excepție pentru drepturi de autor sau utilizare recreativă”.

„Recunoașterea consumului de droguri poate fi un motiv de respingere a vizei. Asta înseamnă că trebuia să-i fie refuzată viza Prințului Harry sau revocată, întrucât a declarat el însuși că s-a drogat cu cocaină, ciuperci halucinogene și alte substanțe interzise.”, a declarat Neama Rahmani, fost procuror federal, exclusiv pentru Paige Six .

Reamintim că ducele de Sussex a dezvăluit în cartea publicată în ianuarie 2023 că, de-a lungul vieții, a „băut mult, a consumat cocaină și a fumat iarbă”.

Mai mult de atât, prințul în vârstă de 38 de ani a recunoscut că ar fi experimentat și substanțele psihedelice până la vârsta adultă.

Prințul a spus în timpul unei conversații online cu expertul în traumatologie Gabor Maté la începutul acestei luni că consideră că drogurile halucinogene sunt o parte „fundamentală” a vieții sale.

„A fost curățarea parbrizului, îndepărtarea filtrelor vieții – aceste straturi de filtre – mi-a îndepărtat totul și mi-a adus o senzație de relaxare, ușurare, confort, o ușurință pe care am reușit să o rețin pentru o perioadă de timp. timp. Am început să o fac în mod recreațional și apoi am început să realizez cât de bine a fost pentru mine.”