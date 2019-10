Meghan Markle, interviu plin de sinceritate. Cine a sfătuit-o să se despartă de Prințul Harry

Deși abia la început de drum în povestea lor de iubire, Meghan Markle și Prințul Harry au avut și vor mai avea mult de suferit de pe urma titulaturii și a deciziilor luate. Ducesa de Sussex a oferit dezvăluiri incendiare cu privire la cuplul pe care îl formează cu Harry, în cadrul celui mai sincer interviu pe care l-a dat vreodată.

Cine a sfătuit-o pe Meghan Markle să se despartă de Prințul Harry?

Meghan, mai transparentă decât niciodată, a oferit detalii surprinzătoare, în cadrul unui interviu extrem de sincer. Ducessa de Sussex pare că iese și acum din tiparul Casei Regale și dă din casă. Interviul acesteia a ajuns chiar într-un documentar TV cu mare ecou în rândul fanilor cuplului Meghan-Harry. Proaspăta mămică a vorbit deschis despre evenimentele dificile pe care le-a întâmpinat de când a devenit membră a familiei regale britanice. “Trebuie să prosperi şi să fii fericit. Am încercat să adopt această caracteristică britanică, această rigiditate a englezilor, chiar am încercat…Dar cred că efectul e unul foarte distrugător pe plan intern”, a recunoscut fosta actriță, în documentarul Harry & Meghan: An African Journey.

De asemenea, a mai mărturisit și faptul că numeroși prieteni britanici au sfătuit-o să pună punct relației cu Harry, pentru că presa britanică îi va distruge viața. Meghan a ținut piept tuturor zvonurilor urâte și a decis să plece departe de Marea Britanie, alături de Prințul Harry și micuțul lor.

Cuplul Meghan-Harry se mută în Africa?

Pentru același documentar, Harry a fost întrebat și el dacă există o posibilitatea ca destinația familiei lor să fie Africa.