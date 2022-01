Meghan Markle, dezamăgită total de Prințul Harry. Ce a enervat-o la culme pe fosta actriță

Noile dezvăluiri despre relația dintre Meghan Markle și Prințul Harry au apărut în cartea scrisă de istoricul regal Robert Lacey. Acesta și-a actualizat cartea „Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult”, și recunoaște că a fost surprins de poveștile pe care le-a descoperit despre ruptura dintre Prințul William și Prințul Harry. Un astfel de episod ar fi avut loc în 2006, când Prințul Harry avea 21 de ani, la defilarea de sfârșit de an a promoției de la școala militară Sandhurst.

Prințul Harry și William, motiv de dezamăgire pentru Meghan Markle

Robert Lacey a scris prima ediție a cărții anul trecut, dar de atunci și-a petrecut timpul actualizând-o și adăugând mai multe capitole. În același timp, spune Lacey, „am ajuns să simt că există motive solide, pe termen lung, pentru ca acest lucru să fie rezolvat în viitor”.

Un episod despre care Robert Lacey povestește în carte, și despre care spune că a fost unul de dezamăgire pentru Meghan Markle, a avut loc la defilarea de sfârșit de an a promoției de la școala militară Sandhurst. Atunci Prințul Harry avea 21 de ani, iar fratele său mai mare, Prințul William intra în cadrul școlii militare.

La eveniment participase și Regina Elisabeta, iar protocolul cerea ca noul recut să salute și săs tea în poziție de drepți în fața celui cu rang mai mare, în acest caz Prințul Harry, care la acel moment avea grad de sublocotenent în regimentul de cavalerie Blues and Royals.

Momentul, povestește Robert Lacey în cartea sa, a creat fricțiuni între cei doi, lucru despre care Meghan Markle ar fi spus că a dezamăgit-o profund, având în vedere că soțul ei, Prințul Harry nu s-a impus așa cum trebuia în fața fratelui său.

Robert Lacey dezvăluie „profunzimea rupturii” dintre William și Harry

Un alt episod, care a adâncit și mai mult ruptura dintre cei doi frați, a fost în octombrie 2018, când Prințul William a aflat de acuzațiile unor angajați care au spus că au fost hărțuiți. Tensiunile au devastat, de asemenea, membrii familiei regale, inclusiv pe tatăl celor doi, Prințul Charles.

Viitorul rege, în vârstă de 72 de ani, a avut dintotdeauna relații complicate cu fiii săi și îi este greu să intervină pe măsură ce ies la iveală dezvăluiri din ce în ce mai dureroase despre disensiunile dintre frați.

„Charles este șocat de toate acestea. Este foarte rănit și supărat de consecințele continue.”, declara un prieten în exclusivitate pentru revista People.

Cartea scrisă de Robert Lacey a fost lansată în Marea Britanie pe 24 iunie 2021, și republicată de HarperCollins în SUA pe 19 octombrie 2021.