Meghan Markle, deranjată de faptul că britanicii nu o plac. Decizia luată de soţia Prinţului Harry, ce vrea să facă în Anglia

Meghan Marke și Prințul Harry sunt unele dintre cele mai controversate personaje ale momentului. Au reușit să atragă atât simpatia oamenilor în ultimii ani, dar mai ales antipatia. Cea mai afectată este, însă, ducesa de Sussex, care vrea să ia măsuri în acest sens.

Britanicii nu o plac pe Meghan Markle

În perioada de glorie regală a Ducesei de Sussex, beneficiile și provocările au fost adesea subiecte de discuție intensă în întreaga lume. În timp ce Prințul Harry pare să exploreze posibilitatea unui întoarceri în rândul familiei regale britanice, pentru Meghan, ideea este una dureroasă și traumatică.

Analizând perioada post-căsătorie, devine evident că America a reprezentat un refugiu pentru Meghan, un spațiu în care ea a putut să se simtă în siguranță și să își exprime autenticitatea. Este lesne de înțeles de ce această schimbare de mediu a fost vitală pentru ea, dată fiind izolarea și presiunea resimțite în cadrul familiei regale.

Discrepanța majoră de gândire între Meghan și membrii familiei regale a reprezentat o piedică majoră în adaptarea sa la viața regală. Provenind dintr-un mediu non-regal, constrângerile și așteptările rigide i-au dat senzația de neapartenență și au limitat capacitatea sa de a se exprima liber.

Într-un interviu captivant al Ducilor de Sussex la Oprah, întrebarea crucială a fost adresată direct către Meghan: „Ai tăcut tu sau ai fost redusă la tăcere?”. Răspunsul său ferm, „Cea de-a doua variantă”, subliniază lupta sa pentru autonomie și libertate de exprimare în cadrul familiei regale.

În timpul perioadei petrecute în rândul familiei regale, Meghan a resimțit o lipsă acută de apreciere și de validare a vocea sa, mai ales pentru că nici oamenii de rând nu o plăceau. Incapacitatea de a-și exprima opiniile și de a-și găsi locul în cadrul instituției a condus la multiple sentimente de devalorizare și, în cele din urmă, la apariția problemelor.

Ce spune Meghan Markle despre ruperea barierelor

Înaintea apariției sale așteptate într-un panou de lideri din industria divertismentului și a tehnologiei la festivalul SXSW din Texas, Meghan Markle a fost aclamată drept o „femeie lider vizionară”.

Alături de alte figuri celebre precum actrița Brooke Shields și autoarea Katie Couric, Ducesa de Sussex, în vârstă de 42 de ani, pregătește o apariție în cadrul acestui eveniment anual care celebrează convergența dintre tehnologie, film, muzică, educație și cultură.

Evenimentul, denumit SXSW, reprezintă un loc al inovației și al discuțiilor care marchează trendurile și provocările contemporane. Meghan Markle este anunțată ca fiind capul de afiș al sesiunii principale de vineri, care coincide și cu Ziua Internațională a Femeii.

Această sesiune este prezentată de Fundația Archewell a lui Harry și Meghan, alături de The 19th, o redacție nonprofit din SUA care se concentrează pe raportarea despre gen, politică și politică. Sesiunea va fi moderată de Errin Haines, gazda podcastului The Amendment, și va aborda teme sensibile precum pericolele și problemele de sănătate mintală asociate cu utilizarea rețelelor sociale în rândul adolescentelor.

Intitulată „Breaking Barriers, Shaping Narratives: How Women Lead On and Off the Screen”, această discuție va oferi o platformă pentru explorarea modului în care femeile pot influența schimbarea și pot modela narativele, atât în domeniul divertismentului, cât și în cel al tehnologiei.

Alături de experți în cultură pop precum Nancy Wang Yuen, Meghan Markle și colegii săi de panel vor aduce în discuție importanța reprezentării adecvate în media și divertisment. Vor aborda subiecte esențiale privind diversitatea, echitatea și incluziunea în industrie și vor evidenția rolul pe care îl pot juca femeile în modelarea unui viitor mai incluziv și mai egalitar.

Prin participarea la acest eveniment prestigios, Meghan Markle continuă să-și consolideze poziția ca o voce influentă în lupta pentru schimbare și progres. Prin abordarea unor subiecte sensibile și actuale, ea demonstrează angajamentul său față de promovarea justiției sociale și a egalității de gen, oferind o inspirație pentru femeile din întreaga lume să-și facă auzită vocea și să-și împărtășească perspectivele.

„Reprezentarea femeilor în mass-media și divertisment a parcurs un drum lung, dar mai sunt multe de făcut, în special pentru femeile de culoare și mamele. Omniprezența rețelelor sociale a ridicat miza, creând un mediu adesea periculos, care a dus la probleme grave de sănătate mintală, în special pentru adolescentele. De Ziua Internațională a Femeii, vom auzi de la femei lidere vizionare aflate în fruntea știrilor, mass-media, divertismentului și filantropiei, care depășesc barierele, contestă stereotipurile și lucrează pentru o societate mai sănătoasă pe și în afara ecranelor noastre.”, spun organizatorii evenimentului.

Nici americanii nu îi mai iubesc pe cei doi soți

Într-un episod recent al emisiunii Celebrity Big Brother, Sharon Osbourne a adus în discuție popularitatea în declin a lui Meghan Markle și a Prințului Harry în Los Angeles, atrăgând atenția asupra oboselii generale față de preocupările lor.

Comentariile lui Osbourne au fost exprimate în cadrul unei conversații cu unchiul lui Kate Middleton, Gary Goldsmith, care se află și el în casa celebră a emisiunii. În timpul acesteia, discuțiile despre membrii familiei regale au fost în prim-plan, cu Gary Goldsmith ridicând întrebări despre impresiile celorlalți concurenți în legătură cu Meghan și Harry.

Osbourne, cu experiența sa de viață petrecută în SUA, a indicat că popularitatea lor este în scădere și că publicul pare să fie obosit de lamentările lor constante. Această observație a fost subliniată de Gary Goldsmith, care a menționat că Harry a fost adorat în trecut, dar adăugarea lui Meghan în ecuație a creat o dinamică suplimentară, perturbând astfel imaginea idealizată a vieții de familie a prințului:

„Cred că toată lumea s-a săturat de lamentările lor”

Comentariile lui Goldsmith au stârnit curiozitatea privind ceea ce ar putea dezvălui despre cuplu în timpul participării sale la emisiune. Îngrijorările legate de impactul potențial al acestor comentarii sunt justificate, mai ales că anterior, Goldsmith a criticat cuplul după lansarea cărții „Spare”.