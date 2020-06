Medicul Virgil Musta, avertismentul care dă totul peste cap: „Am datoria să vă atrag atenția asupra pericolelor care ne așteaptă”

Virgil Musta, medicul coordonator al Spitalului de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, atrage atenția asupra pericolelor la care sunt expuși cetățenii în prezența coronavirusului. “Eroul în halat alb” avertizează milioane de români să respecte măsurile de prevenție, să nu călătorească în zonele roșii și să se intereseze de situația COVID-19 din surse sigure.

Coronavirus, un pericol pentru toată omenirea

Virgil Musta este cunoscut pentru modul său calm și corect de a transmite informațiile referitoare la infectarea cu COVID-19. În toate aparițiile sale, Musta a încercat să fie căt se poate de neutru și realist, fără a trece în nicio parte a taberei. Nu puține au fost dățile în care medicul i-a felicitat pe oameni pentru modul eroic în care au rezistat în cele trei luni de restricții ale Ordonanțelor de urgență.

În contextul unei creșteri alarmante în România, în Europa, dar și pe plan mondial, Virgil Musta schimbă puțin registrul în care îi avertizează pe oameni de riscul la care suntem expuși ca națiune.

„Chiar dacă la nivel mondial tocmai s-au depășit 10.000.000 de persoane contaminate oficial (probabil de încă de 10 ori în realitate, adică 100 de milioane de oameni) și 500.000 de persoane decedate care au avut și Covid-19… chiar dacă am avut la începutul pandemiei experiențele concrete ale Italiei, Spaniei și a altor țări importante unde oamenii mureau că nu mai aveau loc în spitale…”

Care sunt cele mai importante reguli pe care românii trebuie să le respecte

„Chiar dacă acum centrul pandemiei este în Brazilia și India, unde se înregistrează peste 10.000 de cazuri pe zi… chiar dacă SUA tocmai a depășit 2,5 milioane de cazuri…chiar dacă în Europa a reînceput creșterea alarmantă a numărului de persoane infectate în mai multe țări, printre care Bulgaria, Serbia, Cehia… chiar dacă la noi în țară în ultimile zile avem un număr de persoane contaminate asemănător cu cel de la vârful pandemiei și crește numărul celor internați la ATI…

Chiar dacă există numeroase mărturii directe fie ale persoanelor care au trecut prin forme severe ale bolii, fie mărturii ale medicilor care se confruntă direct cu evoluția imprevizibilă a bolii…TOT NU ESTE DE AJUNS PENTRU UNII SĂ ÎNȚELEAGĂ CĂ ESTE ESENȚIAL SĂ RESPECTĂM ÎN CONTINUARE 3 MĂSURI SIMPLE, DAR CARE NE POT SALVA PE NOI SAU PE CEI DIN JURUL NOSTRU CARE POATE CĂ NU SUNT ATÂT DE NOROCOȘI ÎNCÂT SĂ FACĂ DOAR FORME UȘOARE:

• să evităm locurile aglomerate

• să purtăm masca în spațiile închise

• să ne spălăm des mâinile”, scrie medicul.

“ Evaluați-vă corect riscurile, respectati regulile și măsurile de precauție”

Medicul care a vindecat printre cei mai mulți pacienți infectați cu COVID-19 povestește din proprie experiență dezastrul din spitale, chinul bolnavilor și cel al medicilor aflați în prima linie. Acest face apel la cetățeni să fie responsabili cu privire la modul în care aleg să se informeze despre acest subiect atât de dezbătut.

De asemenea, cetățenii sunt rugați să nu se lase influențați de anunțurile eronate distribuite cu scop politic sau oricare altul.

„Am datoria să vă atrag atenția asupra pericolelor care ne așteaptă, asupra capcanelor în care puteți cădea dacă nu vă informați din surse sigure, dacă dați crezare zvonurilor și nu acționați responsabil. Evaluați-vă corect riscurile, respectati regulile și măsurile de precauție și vegheați ca și alții să le respecte, nu călătoriți în zone roșii cu multe îmbolnăviri, evitați zonele aglomerate.

Cu toții ne dorim să putem petrece aceasta vară liniștiți. Toți merităm reîntoarcerea la normalitate, la libertate, dar în contextul actual aceasta se poate realiza numai treptat, cu respectarea regulilor de către toți. Nu există zone ale țării cu români mai buni sau mai răi, însă există acum anumite focare (nu doar în România), care trebuie rapid izolate și corect gestionate”, transmite medicul.

“Haideți să nu uităm de sănătate”

În închiere, Virgil Musta le amintește oamenilor de perioada cea mai grea a pandemiei, atunci când toți eram obligați să stăm în case și am făcut-o. Acum când lucrurile sunt mai simple, iar sănătatea este în mâinile noastre, suntem din nou rugați să nu facem greșeli în detrimentul nostru și al celor dragi.

„Știu că este plictisitor să vorbim despre acest subiect pe o perioadă atât de lungă, mai ales acum când după izolare oamenii își doresc libertate, dar haideți să nu uităm de …sănătate. Le putem avea pe amândouă, dacă rămâneți la fel de responsabili cum ați fost majoritatea covârșitoare dintre voi în prima parte a pandemiei și nici nu știți cât de mult a contat acest lucru pentru toată lumea.