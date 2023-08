Medicul român care i-a salvat viața lui Mihai Leu, legenda boxului românesc. ”Am avut încredere 100%” VIDEO EXCLUSIV

Marea legendă a boxului mondial, Mihai Leu (54 de ani), în prezent un mare pasionat de raliuri, ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre starea lui de sănătate, la 8 ani de când a fost diagnosticat cu cancer la colon. Acesta încurajează bolnavii să aibă încredere în sistemul medical din România: ”Un doctor din Viena mi-a spus că avem medici foarte buni!”.

Mihai Leu, prezent, ieri, la Cinema City, din Afi Cotroceni, la premiera filmului ”MEG2-Confruntare în adâncuri”, ne-a spus care este starea sa actuală de sănătate, după ce, în urmă cu opt ani, a fost diagnosticat cu cancer la colon:

Fostul mare sportiv ne-a vorbit cu înflăcărare despre marea lui pasiune, raliurile, unde este campion național, la categoria lui de vârstă:

Mihai Leu, fost campion mondial la box, ne-a vorbit și despre stadiul sportului românesc. Consideră că este necesară o mai mare implicare:

Mihai Leu ne-a dezvăluit și de ce, în anii comunismului, a ales să fugă din țară, stabilindu-se în Germania. Dorul de Hunedoara natală l-a readus însă în România, după doar doi ani, imediat după Revoluție:

Mihai Leu este un om cu suflet mare. E vestit și pentru faptul că, adesea, de ziua lui de naștere, când se serbează într-un local, el achită tuturor clienților nota de plată, pe furiș. Spune însă că nu prea se ține de chefuri, ducând o viață sănătoasă, de sportiv:

Mihai Leu își adoră soția, pe Anna Leu, o superbă italiancă, de care s-a îndrăgostit în Germania, pe vremea când boxa, și care îi este alături, la bine și la greu, de 32 de ani.

El ne-a mai menționat, pentru Playtech Știri, că, deși s-au mai certat, ca în orice mariaj, nu s-a pus niciodată problema unei despărțiri. Care e secretul unei relații de peste trei decenii?

De altfel, Mihai Leu și-a impresionat recent fanii, pe conturile sale sociale, cu emoționanta declarație de dragoste, pentru cea care i-a cucerit inima:

Într-un bistro din Leverkusen am văzut-o în ziua respectivă pe Anna și știu că i-am zis fetei antrenorului meu:

Mihai Leu îi laudă pe medicii români, care i-au salvat viața, după ce a fost diagnosticat cu cancer la colon, în 2015:

”Prima dată am fost la doctori, în România, am fost la domnul doctor profesor Irinel Popescu. Dânsul mi-a spus, la primul telefon: ””Indiferent ce problemă aveți, eu vă fac bine!””. Am avut încredere 100%. Am fost o perioadă scurtă și în străinătate, dar un medic de la Viena mi-a spus că avem doctori buni și tratamente foarte bune, în România, și atunci nici nu m-am mai gândit să plec în străinătate!”.