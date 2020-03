Medicul Rafila, anunț pentru români. „Copiii o să rămână împreună cu părinții, copilul va face o formă ușoară”

Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie şi şeful Laboratorului Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş din Bucureşti”, a vorbit despre ce se va întâmpla cu copiii ai căror părinți au fost infectați cu temutul coronavirus, pentru a nu suprasolicita spitalele.

Dr. Alexandru Rafila a declarat că, în cazul în care ambii părinți au fost depistați pozitiv cu COVID-19, copilul va rămâne alături de aceștia și va suferi o formă ușoară a bolii provocate de virus. Totodată, ei vor fi tratați acasă, la fel ca în cazul unei gripe, pentru a nu „inunda” spitalele, oferind astfel șansa la salvare persoanelor care suferă de o formă severă a bolii.

Dr. Alexandru Rafila îl contrazice categoric pe Streinu-Cercel, directorul Spitalului Marcel Balș, după ce acesta a declarat că „spirtul nu este biocid, nu folosește la nimic” în dezinfectarea mâinilor și a suprafețelor de noul virus. Dr. Rafila susține că alcoolul sanitar este dezinfectant, în deosebi pentru obiecte contaminate de COVID-19.

„Alcoolul sanitar e dezinfectant. El e folosit pentru dezinfecția unor suprafețe. Nu putem să spunem că nu are niciun efect, pentru că spirtul are un efect dezinfectat. Concentrația optimă e 70%. Utilizarea lui ca antiseptic nu prea mai e recomandată. În primul rând nu are timp de contact pe tegumente. Atunci preferăm să folosim un gel care conține același lucru, alcool etanol în aceeași concentrație, 70%. El pătrunde în profunzime și nu distruge tegumentul”, a explicat Rafila, în replică pentru dr. Streinu-Cercel.