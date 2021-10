Medicul Radu Țincu, semnal de alarmă cu privire la motivul pentru care experții OMS vin, de fapt, în România. Ce s-ar putea întâmpla în cel mai scurt timp

Medicul ATI de la Spitalul Floreasca, Radu Țincu, a vorbit despre motivele pentru care Organizația Mondială a Sănătății a decis să trimită o delegație în România, în urma numărului mare de infectări și decese. Potrivit reprezentanților organizației, motivul acestei vizite se datorează eșecului campaniei de vaccinare, în ciuda accesului la vaccin. Medicul Radu Țincu are, însă, și o altă explicație pentru care experții OMS și-au programat această venire.

În urmă cu puțin timp, șeful Colegiului Medicilor a anunțat că o delegație OMS va veni în țara noastră pentru a vedea ce se întâmplă, având în vedere numărul mare al deceselor care puteau fi evitate. Acesta trage un semnal de alarmă cu privire la lipsa de resurse și de implicare a românilor și a celor care ne conduc. Potrivit OMS, această situație este datorată eșecului campaniei de vaccinare, iar acest lucru este plătit cu vieți omenești.

Consecința directă o vedem noi în spitale: sunt supraaglomerate cu infecții COVID, nu mai putem face față cazurilor noi, avem un număr enorm de mare de decese evitabile. Subliniez acest lucru, decese evitabile, pacienți care au murit și nu trebuia să moară. Resursa umană, corpul medical, este sub o presiune uriașă, suntem obosiți, suntem copleșiți, tratăm pacienți în corturi și containere. Trebuie să recunoaștem, să ne asumăm că avem resurse limitate”, a susținut Președintele Colegiului Medicilor din România, Daniel Coriu.

„Suntem într-o situație dramatică. Cum am ajuns aici? Prin nevaccinare, prin lipsa de încredere în mesajul nostru, al medicilor. Țara noastră a ajuns un exemplu negativ la nivel internațional. Organizația Mondială a Sănătății trimite o delegație în România să înțeleagă ce se întâmplă, de ce într-o țară cu acces la toate vaccinurile posibile avem o rată de vaccinare așa scăzută.

Medicul Radu Țincu susține că OMS se implică în criza sanitară din România din mai multe motive, printre care și cel menționat de organizație cu privire la numărul mare al deceselor, România fiind țara cu cele mai multe decese din Europa.

Mai mult, medicul ATI crede că există o șansă mare ca în România să se dezvolte o nouă variantă virală Covid-19, ceea ce îngrijorează foarte mult autoritățile din afară. Acesta a dat de exemplu tulpina indiană, care s-a dezvoltat și s-a transmis după ce india a scăpat de sub control pandemia, situație similar cu cea a României.a

„Experta vine din două motive. Sigur că se îngrijorează și de evoluția pandemiei în România, și de faptul că suntem singura țară unde peste 300 de oameni mor zilnic, e o îngrijorare pentru autoritățile europene, dar dincolo de această îngrijorare în ceea ce privește România, autoritățile europene își fac mari probleme în legătură cu riscul ca din România pandemia să evolueze și în Europa.

Pentru că am văzut în India, ne amintim, varianta indiană a apărut în acea țară în momentul în care pandemia a scăpat de sub control și numărul de îmbolnăviri a crescut foarte mult. România riscă să genereze o nouă variantă virală și atunci sigur că autoritățile europene încearcă să intervină pentru a-și proteja interesul comunitar”, a explicat Țincu, la Realitatea PLUS.