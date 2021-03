Medicul Radu Țincu, explicația pentru care un medic din Timișoara s-a infectat cu Covid-19 după vaccinare. Care este starea pacientului

Vaccinul pare a fi salvarea tuturor, dar ce ne facem atunci când persoane cărora li s-au administrat ambele doze de vaccin se infectează cu noul coronavirus. Acesta este cazul unui medic din Timișoara, infectat după rapel. Doctorul Radu Țincu de la Spitalul Floreasca a făcut lumină în acest caz.

În ciuda faptului că s-a vaccinat anti-Covid-19 în urmă cu o lună, un medic radiolog din Timișoara s-a infectat cu noul coronavirus. După aflarea rezultatului, lumea s-a arătat nedumerită cu privire la efectele reale ale vaccinului, atâta timp cât acesta nu oferă siguranță.

Pentru a clarifica acest subiect, medicul de la ATI Floreasca, Radu Țincu, a povestit care ar putea fi motivele care ar fi contribuit la această infectare.

În urmă cu puțin timp, medicul infectat a oferit câte informații despre simptmele care l-au împins să se testeze. Deși nu erau specifice infecției cu Covid-19, medicul a declarat că simptimele semănau cu cele ale unei viroze.

„M-am vaccinat la începutul lunii ianuarie, rapelul l-am făcut la sfârșitul lunii, prin 28, și de câteva zile am început să am niște simptome specifice de viroză, tuse, nas înfundat, lucruri absolut neclare. Nu era ceva tipic Covid, fără tuse și probleme cu respirația. Am decis să fac testul rapid și ulterior PCR, de unde am fost depistat pozitiv”, a declarat acesta, potrivit tion.ro.