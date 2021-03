Pneumologul care a vindecat 100% din pacienții infectați cu Covid-19 rupe tăcerea. Cum a reușit: „Este povestea mea și acelor mii de pacienți pe care i-am tratat”

Medicul pneumolog Flavia Grosan a vorbit miercuri seară despre metodele pe care aceasta le folosește în tratarea eficientă a pacienților săi infectați cu Covid-19. Potrivit acesteia, modul său de a aborda boala este diferit de al celorlalți medici, iar rezultatele sunt spectaculoase.

Medicul Flavia Grosan a povestit în cadrul unui interviu pentru Mihai Gâdea, la Antena3, cum a reușit să-și vindece toți pacienții infectați cu Covid-19. Aceasta susține că la baza tratamentului anti-Covid stau investigațiile asupra tuturor tipurilor de pneumonii pe care le-a împărțit în trei mari categorii.

În urma acestei clasificări, medicul face scheme de tratament pe care le aplică pacienților în funcție de gravitate. Pneumologul a menționat, de asemenea, că face și consultații online, pentru ca pacientul să nu fie nevoit să se deplaseze, dacă starea de sănătate nu îi permite.

Flavia Grosan susține că medicamentul-minune folosit de aceasta este Claritomicina, care are și rol antiinflamator prointre altele. În urma declarațiilor privind tratamentul și rezultatele sale, Colegiul Medicilor s-a autosesizat și i-a făcut o invitație pentru a discuta personal. Din acest motiv, medicul susține că nu știe ce se va întâmpla, având în vedere că tratamentele sale sunt atât de benefice pentru toți pacienții.

„Eu am mers pe calea mea cu schema mea cu Claritromicina mea. Stiam ce rol are, pe lângă faptul că are tropism viral are rolul de antiinflamator, puțină lume știe chestia asta. Îmi dau seama că merge și pe viruși și pe COVID și pe gripă. Eu așa am dat tratat H1N1.

Am făcut o poveste din schema mea. Nu știu cum se va sfârși pentru că deja văd că sunt chemată la Colegiul Medicilor. Este povestea mea și acelor mii de pacienți pe care i-am tratat. Eu vreau să explic fiecăruia în parte despre ce e vorba. Întrebați miile de pacienți”, a mai adăugat pneumologul Flavia Groşan.