Medicul Ion Alexie din Las Vegas, despre metoda folosită în spitale pentru a preveni îmbolnăvirea cu Covid-19: „Facem la toți pacienții”

Medicul român Ion Alexie, specialist în boli infecțioase într-un spital din Nevada, a explicat recent metoda folosită de el și colegii săi în Terapie Intensivă pentru a evita ca pacienții de acolo să se infecteze cu Covid-19.

Specialistul care tratează bolnavii dintr-un spital din Nevada a dezvăluit prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele sociale modalitatea prin care echipa medicală din unitatea medicală în care lucrează evită infectarea pacienților cu noul coronavirus. Acesta susține că numărul cazurilor de Covid-19 în rândul populației este în creștere, iar substanța folosită de medici împotriva infecției este eficientă, fiind regăsită într-un kit medical.

Medicul a ținut să menționeze faptul că această metodă este folosită suplimentar față de metodele de prevenție clasice, precum purtarea măștii, spălatul mâinilor și distanțarea fizică. Potrivit acestuia, apa oxigenată cu concentrație de 1,5% ajută la prevenirea infecției cu noul coronavirus, informație pe care medicii din România nu au confirmat-o până în acest moment.

Pentru că în România nu se găsește apa oxigenată cu această concentrație, medicul a explicat cum se poate reduce concentrația de 3%, cea care o găsim în farmacii, pentru a ajunge la valoarea dorită. Reamintim că această informație nu a fost confirmată de medicii din România și nu este recomandată utilizarea ei de către cetățeni fără acordul unui specialist.

”O să vă deschid kitul şi o să vă arăt ce facem noi la pacienţi. Acest kit are un container mic în care este apa oxigenată, concentraţie de 1,5%, are doi bureţi pe care îi scoate din cutie, deschidem apa oxigenată, e apă, îmbibam buretele în apă oxigenată şi spălăm pe dinţi. O să torn aici să vedeţi, apă oxigenatp de concentraţie 1,5%. Bineînţeles, după acest lucru o să clătim gura.

Am aici două sticle, unul de apă de gură normală, şi am apă oxigenată de concentraţie 3%. Am înţeles că şi în România se găseşte 3%. Voi scoate din apa de gură o treime şi din apa oxigenată voi adăuga peste apa de gură acea treime.

Automat voi avea o concentraţie de 1% de apă oxigenată. Cu aceasta mă voi spăla pe dinţi cu periuţa de dinţi şi voi fae gargară de câteva ori pe zi. Mi-am clătit gura cu apa oxigenată. Se ştie bine că apa oxigenată omoară virusul Sars-COVID la concentraţie de 1%”, a concluzionat medicul.