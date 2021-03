Medicul Flavia Groșan îi dă replica lui Raed Arafat. L-a atacat fără pic de milă: ”Hai, gata”

Flavia Groșan nu are timp de discuții și polemici, cel puțin așa declară pe Facebook. Ultimele sale reacții vin ca răspuns la afirmațiile făcute de Raed Arafat pe marginea controversei din jurul său.

După ce a pus pe jar o întragă lume medicală cu afirmațiile sale, era de așteptat ca primul medic al României, Raed Arafat să aibă un cuvânt de spus la adresa medicului Flavia Groșan. Aflat într-o vizită de lucru exact în județul Bihor, Secretarul de Stat a făcut o declarație. În alocuțiunea Secretarului de Stat, după cum era de așteptat, s-au făcut și referiri la adresa medicului Flavia Groșan.

În contrapunct cu cele afirmate de Raed Arafat, medicul Flavia Groșan a decis să-i dea replică, pe contul personal de Facebook, declarând:

„Doamnelor si domnilor, vorbiți de studii clinice. Eu nu am apărut din spuma marii. Eu am făcut cercetare de mare calibru ca Principal Investigator in multe studii clinice de mare anvergura internațională. Acum folositi acele medicamente. E am fost acolo, cum unii nu vor fi niciodată in viața asta. Toate se fac la timpul lor. Acum nu mai am timp de știința. Acum folosesc ce am învățat din ele, aplic si vindec oameni. Va pupa mama!